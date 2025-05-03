Страны ОПЕК+ выполнят трехмесячный план по увеличению добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июне на 411 000 барр. в сутки, что соответствует изначальному трехмесячному плану по восстановлению производства. Согласно опубликованному на сайте объединения графику, Россия в июне сможет нарастить добычу нефти до 9,161 млн барр. в сутки.
Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман (входят в ОПЕК+) 3 мая провели виртуальный саммит, на котором обсудили условия и перспективы мирового рынка и скорректировали добычу в сторону повышения.
«Ввиду текущих здоровых основ рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти <...> начиная с 1 апреля 2025 г., восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 411 000 барр. в день в июне 2025 г. с требуемого уровня добычи в мае 2025 г.», – говорится в релизе.
Отмечается, что такой объем эквивалентен трем ежемесячным приростам, а постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Страны ОПЕК+ проведут встречу в следующей месяце, на ней будет принято решение об уровнях добычи в июле, говорится в сообщении.
В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться каждый месяц.
3 апреля ОПЕК сообщил, что восемь стран альянса изменят график производства и увеличат добычу нефти в мае на 411 000 барр. в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. В том же месяце мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти.