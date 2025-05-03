Страны ОПЕК+ выполнят трехмесячный план по увеличению добычи нефти

Отмечается, что такой объем эквивалентен трем ежемесячным приростам, а постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Страны ОПЕК+ проведут встречу в следующей месяце, на ней будет принято решение об уровнях добычи в июле, говорится в сообщении.