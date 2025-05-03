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Страны ОПЕК+ выполнят трехмесячный план по увеличению добычи нефти

Ведомости

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июне на 411 000 барр. в сутки, что соответствует изначальному трехмесячному плану по восстановлению производства. Согласно опубликованному на сайте объединения графику, Россия в июне сможет нарастить добычу нефти до 9,161 млн барр. в сутки.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман (входят в ОПЕК+) 3 мая провели виртуальный саммит, на котором обсудили условия и перспективы мирового рынка и скорректировали добычу в сторону повышения.

«Ввиду текущих здоровых основ рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти <...> начиная с 1 апреля 2025 г., восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 411 000 барр. в день в июне 2025 г. с требуемого уровня добычи в мае 2025 г.», – говорится в релизе.  

Отмечается, что такой объем эквивалентен трем ежемесячным приростам, а постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Страны ОПЕК+ проведут встречу в следующей месяце, на ней будет принято решение об уровнях добычи в июле, говорится в сообщении.

В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться каждый месяц.

3 апреля ОПЕК сообщил, что восемь стран альянса изменят график производства и увеличат добычу нефти в мае на 411 000 барр. в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. В том же месяце мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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