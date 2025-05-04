АФК «Система» вышла из числа владельцев рыбопромышленного холдинга «Восход»

17 апреля ПАО «АФК «Система» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 г. По итогам прошлого года консолидированная выручка группы компаний вновь обновила максимум, превысив 1,23 трлн руб. Это на 186 млн руб. больше предыдущего рекордного значения за 2023 г.