АФК «Система» вышла из числа владельцев рыбопромышленного холдинга «Восход»
Рыбопромышленный холдинг «Восход» сменил собственника. Как сообщает «Коммерсантъ», контроль над активом, ранее входившим в структуру АФК «Система», перешел к предпринимательнице Милане Керимовой через ее компанию АО «Инсофт».
Новая владелица ранее не фигурировала в числе заметных игроков на рыбопромышленном рынке, сообщает издание. Впрочем, ряд участников отрасли не исключают, что сделка может быть связана с интересами прежнего собственника.
По оценке инвесткомпании BGP Capital, рыночная стоимость холдинга «Восход» с учетом долга составляет порядка 13–15 млрд руб. Однако, согласно данным СПАРК, предприятие испытывает трудности: в 2024 г. его выручка составила 115,7 млн руб., при этом чистый убыток достиг 195,7 млн руб.
Как пишет «Коммерсантъ», «Восход» обладает значительными производственными мощностями на Камчатке, включая 30 рыболовных участков, шесть заводов и свыше 35 судов. Это позволяет компании ежегодно выпускать до 24 000 т продукции, включая красную рыбу и икру.
17 апреля ПАО «АФК «Система» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 г. По итогам прошлого года консолидированная выручка группы компаний вновь обновила максимум, превысив 1,23 трлн руб. Это на 186 млн руб. больше предыдущего рекордного значения за 2023 г.