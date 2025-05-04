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АФК «Система» вышла из числа владельцев рыбопромышленного холдинга «Восход»

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Рыбопромышленный холдинг «Восход» сменил собственника. Как сообщает «Коммерсантъ», контроль над активом, ранее входившим в структуру АФК «Система», перешел к предпринимательнице Милане Керимовой через ее компанию АО «Инсофт».

Новая владелица ранее не фигурировала в числе заметных игроков на рыбопромышленном рынке, сообщает издание. Впрочем, ряд участников отрасли не исключают, что сделка может быть связана с интересами прежнего собственника.

По оценке инвесткомпании BGP Capital, рыночная стоимость холдинга «Восход» с учетом долга составляет порядка 13–15 млрд руб. Однако, согласно данным СПАРК, предприятие испытывает трудности: в 2024 г. его выручка составила 115,7 млн руб., при этом чистый убыток достиг 195,7 млн руб.

Как пишет «Коммерсантъ», «Восход» обладает значительными производственными мощностями на Камчатке, включая 30 рыболовных участков, шесть заводов и свыше 35 судов. Это позволяет компании ежегодно выпускать до 24 000 т продукции, включая красную рыбу и икру.

17 апреля ПАО «АФК «Система» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 г. По итогам прошлого года консолидированная выручка группы компаний вновь обновила максимум, превысив 1,23 трлн руб. Это на 186 млн руб. больше предыдущего рекордного значения за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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