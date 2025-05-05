ФАС возбудила дело в отношении Ассоциации арбитражных управляющих

Согласно стандартам, указанным в документах, «члены ассоциации вынуждены заключать договоры исключительно с аккредитованными при ассоциации лицами». При привлечении неаккредитованных организаций или специалистов, оказывающих услуги в процессе процедуры банкротства, в договоре предусмотрена дисциплинарная ответственность. В случае виновности ПАУ «Гарант» должна будет выплатить штраф.