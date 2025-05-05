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ФАС возбудила дело в отношении Ассоциации арбитражных управляющих

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба отметила в документах ПАУ «Гарант» условия, которые ограничивают конкуренцию. В отношении ассоциации возбуждено дело, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ФАС.

Согласно стандартам, указанным в документах, «члены ассоциации вынуждены заключать договоры исключительно с аккредитованными при ассоциации лицами». При привлечении неаккредитованных организаций или специалистов, оказывающих услуги в процессе процедуры банкротства, в договоре предусмотрена дисциплинарная ответственность. В случае виновности ПАУ «Гарант» должна будет выплатить штраф.

Ранее нарушившей антимонопольное законодательство была признана Национальная организация арбитражных управляющих. В ее нормативно-правовых актах также содержались условия, не позволяющие заключать сделки с неаккредитованными лицами. После принятия решения ФАС обязало ассоциацию исключить эти стандарты и выплатить административный штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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