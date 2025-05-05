«Биннофарм групп» начала регистрацию препаратов в Индонезии

После получения статуса участника деловой миссии Российского экспортного центра в Индонезии и национального бренда «Сделано в России», а также участия в бизнес-форуме «Россия – Индонезия» (при поддержке фонда Росконгресс) на счету «Биннофарм групп» множество переговоров с «рядом потенциальных партнеров, дистрибуторами и производителями из Индонезии, Филиппин и других стран региона», отметил Муратов.