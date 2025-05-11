Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетике

В декабре 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции, где находятся 12 млн потребителей, в том числе гражданские и промышленные объекты.