Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетике
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетике, сообщили в Кремле.
В ходе телефонного разговора днем 11 мая стороны «выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике».
Путин в разговоре с Эрдоганом рассказал о прошедших мероприятиях по случаю 80-летия Победы и состоявшихся международных контактах в Москве.
В декабре 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции, где находятся 12 млн потребителей, в том числе гражданские и промышленные объекты.
Замдиректора по строительству атомной станции Дмитрий Романец заявлял, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г. В октябре 2024 г. Путин также говорил, что Москва ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г.