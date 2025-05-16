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Россия заняла второе место в мире по доле стоимости импорта газа в ЕС

Ведомости

За I квартал Россия вышла на второе место в мире после США по общей стоимости импорта СПГ и трубопроводного газа в Евросоюз (ЕС) с долей в 18,2%. Объем отправки все равно высок, несмотря на полную отсутствие транзита трубопроводного газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты.

Доля поставок уменьшилась с 19,4% в прошлогоднем I квартале до 18,2% в текущем периоде. Всего с января по март ЕС приобрел газа на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее.

Поставки американского СПГ за I квартал вышли на 28,2% от общего импорта, что составило почти 7 млрд евро, пишет агентство. 

В январе – апреле 2025 г. цены на газ в ЕС выросли из-за остановки транзита российского газа через Украину и более холодной зимы в Европе. 

В начале мая Еврокомиссия (ЕК) представила дорожную карту прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей, включая газ, нефть и ядерное топливо. До конца текущего года ЕК планирует запретить поставки российского газа по краткосрочным (спотовым) контрактам, а также заключение новых долгосрочных соглашений. Соответствующее законодательное предложение ЕК представит в июне. 

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает, что благодаря росту предложения СПГ на рынке ЕС сможет постепенно отказаться и от импорта трубопроводного газа из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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