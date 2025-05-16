Россия заняла второе место в мире по доле стоимости импорта газа в ЕС

За I квартал Россия вышла на второе место в мире после США по общей стоимости импорта СПГ и трубопроводного газа в Евросоюз (ЕС) с долей в 18,2%. Объем отправки все равно высок, несмотря на полную отсутствие транзита трубопроводного газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты.