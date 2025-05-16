Россия заняла второе место в мире по доле стоимости импорта газа в ЕС
За I квартал Россия вышла на второе место в мире после США по общей стоимости импорта СПГ и трубопроводного газа в Евросоюз (ЕС) с долей в 18,2%. Объем отправки все равно высок, несмотря на полную отсутствие транзита трубопроводного газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты.
Доля поставок уменьшилась с 19,4% в прошлогоднем I квартале до 18,2% в текущем периоде. Всего с января по март ЕС приобрел газа на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее.
Поставки американского СПГ за I квартал вышли на 28,2% от общего импорта, что составило почти 7 млрд евро, пишет агентство.
В январе – апреле 2025 г. цены на газ в ЕС выросли из-за остановки транзита российского газа через Украину и более холодной зимы в Европе.
В начале мая Еврокомиссия (ЕК) представила дорожную карту прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей, включая газ, нефть и ядерное топливо. До конца текущего года ЕК планирует запретить поставки российского газа по краткосрочным (спотовым) контрактам, а также заключение новых долгосрочных соглашений. Соответствующее законодательное предложение ЕК представит в июне.
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает, что благодаря росту предложения СПГ на рынке ЕС сможет постепенно отказаться и от импорта трубопроводного газа из России.