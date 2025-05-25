FT: японский SoftBank предложил создать совместный с США инвестиционный фонд

Собеседники издания уточнили, что возможность создания такого фонда обсуждалась на высшем политическом уровне в Вашингтоне и Токио. Основатель SoftBank говорил об этом с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками из обеих стран. По итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил СМИ, что теперь он ожидает, что запланированные переговоры между лидерами в кулуарах встречи G7 в Канаде в июне 2025 г. станут «важной вехой» в обсуждении.