FT: японский SoftBank предложил создать совместный с США инвестиционный фонд
Основатель японской SoftBank Group Масаёси Сон предложил создать совместный японо-американский инвестиционный фонд. Его начальный капитал может составить $300 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что возможность создания такого фонда обсуждалась на высшем политическом уровне в Вашингтоне и Токио. Основатель SoftBank говорил об этом с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками из обеих стран. По итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил СМИ, что теперь он ожидает, что запланированные переговоры между лидерами в кулуарах встречи G7 в Канаде в июне 2025 г. станут «важной вехой» в обсуждении.
Согласно планам, совладельцами и операторами фонда станут министерства финансов США и Японии. У каждой из сторон будет «значительная доля». Затем фонд будет открыт для других инвесторов и, возможно, для остальных американцев и японцев. Источники газеты пояснили, что привлекательность фонда будет заключаться в его способности приносить доход правительствам обеих стран.
2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составляет 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, рассчитанные на основе торгового дефицита с этими государствами. Для Японии ставка составляет 24%. 9 апреля Трамп временно приостановил действие тарифов в отношении ряда стран на 90 дней для ведения переговоров.
18 мая The Wall Street Journal сообщила, что переговоры США по снижению пошлин с Японией и Южной Кореей наткнулись на несколько серьезных противоречий. В частности, японские власти не хотят сильно уступать Трампу и планируют как минимум выбить ответные преференции. Речь идет об условиях поставок японских автомобилей на важный для них американский рынок.