Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

FT: японский SoftBank предложил создать совместный с США инвестиционный фонд

Ведомости

Основатель японской SoftBank Group Масаёси Сон предложил создать совместный японо-американский инвестиционный фонд. Его начальный капитал может составить $300 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что возможность создания такого фонда обсуждалась на высшем политическом уровне в Вашингтоне и Токио. Основатель SoftBank говорил об этом с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками из обеих стран. По итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил СМИ, что теперь он ожидает, что запланированные переговоры между лидерами в кулуарах встречи G7 в Канаде в июне 2025 г. станут «важной вехой» в обсуждении.

Согласно планам, совладельцами и операторами фонда станут министерства финансов США и Японии. У каждой из сторон будет «значительная доля». Затем фонд будет открыт для других инвесторов и, возможно, для остальных американцев и японцев. Источники газеты пояснили, что привлекательность фонда будет заключаться в его способности приносить доход правительствам обеих стран.

2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составляет 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, рассчитанные на основе торгового дефицита с этими государствами. Для Японии ставка составляет 24%. 9 апреля Трамп временно приостановил действие тарифов в отношении ряда стран на 90 дней для ведения переговоров.

18 мая The Wall Street Journal сообщила, что переговоры США по снижению пошлин с Японией и Южной Кореей наткнулись на несколько серьезных противоречий. В частности, японские власти не хотят сильно уступать Трампу и планируют как минимум выбить ответные преференции. Речь идет об условиях поставок японских автомобилей на важный для них американский рынок.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных