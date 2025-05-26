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Wildberries повышает комиссии для продавцов

Ведомости

С 9 июня маркетплейс Wildberries увеличит комиссию с продаж на 5%. Сообщении об этом появилось в приложении для продавцов, его подлинность «Ведомостям» подтвердили селлеры. Решение объясняется ростом нагрузки на инфраструктуру и необходимостью масштабных инвестиций. Сейчас комиссии составляют от 3 до 25%.

Повышение комиссии затронет:

  • Модели «Витрина экспресс» (продавец самостоятельно управляет хранением и доставкой товаров).

  • «Самовывоз из магазина продавца» (покупатель заказывает товар, а затем сам его забирает).

  • Категории «Автомобили», «Алкоголь», «Фарма», а также садовые тракторы.

  • Продукты и детское питание

  • Товары, для которых комиссия недавно была снижена.

В сообщении маркетплейса отмечается, что в 2024 году оборот Wildberries вырос на 60%, а рынок e-commerce — на 40%. Половина россиян регулярно заказывает товары на площадке, что увеличивает нагрузку на логистику, склады и IT-системы. В прошлом году компания вложила более 150 млрд руб. в инфраструктуру. В 2025-м инвестиции планируется удвоить из-за роста цен на оборудование и технологий.

«Мы не можем рисковать стабильностью платформы — от этого зависят миллионы заказов и доходы продавцов», — пояснили в Wildberries.

По оценкам ФАС, Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов. Их суммарная доля на начало прошлого года составляла около 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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