Wildberries повышает комиссии для продавцов

В сообщении маркетплейса отмечается, что в 2024 году оборот Wildberries вырос на 60%, а рынок e-commerce — на 40%. Половина россиян регулярно заказывает товары на площадке, что увеличивает нагрузку на логистику, склады и IT-системы. В прошлом году компания вложила более 150 млрд руб. в инфраструктуру. В 2025-м инвестиции планируется удвоить из-за роста цен на оборудование и технологий.