Wildberries повышает комиссии для продавцов
С 9 июня маркетплейс Wildberries увеличит комиссию с продаж на 5%. Сообщении об этом появилось в приложении для продавцов, его подлинность «Ведомостям» подтвердили селлеры. Решение объясняется ростом нагрузки на инфраструктуру и необходимостью масштабных инвестиций. Сейчас комиссии составляют от 3 до 25%.
Повышение комиссии затронет:
Модели «Витрина экспресс» (продавец самостоятельно управляет хранением и доставкой товаров).
«Самовывоз из магазина продавца» (покупатель заказывает товар, а затем сам его забирает).
Категории «Автомобили», «Алкоголь», «Фарма», а также садовые тракторы.
Продукты и детское питание
Товары, для которых комиссия недавно была снижена.
В сообщении маркетплейса отмечается, что в 2024 году оборот Wildberries вырос на 60%, а рынок e-commerce — на 40%. Половина россиян регулярно заказывает товары на площадке, что увеличивает нагрузку на логистику, склады и IT-системы. В прошлом году компания вложила более 150 млрд руб. в инфраструктуру. В 2025-м инвестиции планируется удвоить из-за роста цен на оборудование и технологий.
«Мы не можем рисковать стабильностью платформы — от этого зависят миллионы заказов и доходы продавцов», — пояснили в Wildberries.
По оценкам ФАС, Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов. Их суммарная доля на начало прошлого года составляла около 80%.