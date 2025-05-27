Wildberries запустил продажу бань и дачных домов
Объединенная компания Wildberries & Russ проводит тестирование продаж каркасных дачных домов и бань. Пользователи могут заказать на маркетплейсе готовые домокомплекты и полностью собранные бани. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Приобрести новые товары можно в ряде крупных российских регионов, включая Москву и Московскую область. В пилотном запуске участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые уже разместили на платформе более 20 позиций. В настоящий момент на маркетплейсе доступны готовые бани, в проект которых включена печь, а также каркасные дачные дома площадью от 35 кв м. В ближайшее время ассортиментную линейку значительно расширят.
Партнерство реализуется по модели поставок «витрина». Продавцы обеспечивают доставку заказов в Москве и Московской области, а также в другие крупные города России, где возможна логистика от их складов.
По результатам успешного тестирования Wildberries собирается масштабировать направление и усилить присутствие этой товарной категории в регионах.
21 мая Wildberries в тестовом режиме запустил доставку органических продуктов и фермерской еды от онлайн-платформы EcoMarket.ru. Новая услуга доступна жителям отдельных районов Москвы и Московской области – заказы оформляются через сайт и приложение маркетплейса, доставка работает круглосуточно. Среднее время доставки составляет от одного часа в Москве и от двух часов – в Подмосковье.
На первом этапе тестирования участвует проект EcoMarket.ru – сервис фермерских продуктов SeasonMarket. В дальнейшем на витрине появится весь ассортимент партнера. Сейчас пользователям доступно около 1500 позиций, но их количество планируется расширить до 23 000, включая весовую продукцию.