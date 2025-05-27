Wildberries запустил продажу бань и дачных домов

Приобрести новые товары можно в ряде крупных российских регионов, включая Москву и Московскую область. В пилотном запуске участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые уже разместили на платформе более 20 позиций. В настоящий момент на маркетплейсе доступны готовые бани, в проект которых включена печь, а также каркасные дачные дома площадью от 35 кв м. В ближайшее время ассортиментную линейку значительно расширят.