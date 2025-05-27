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Wildberries запустил продажу бань и дачных домов

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ проводит тестирование продаж каркасных дачных домов и бань. Пользователи могут заказать на маркетплейсе готовые домокомплекты и полностью собранные бани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Приобрести новые товары можно в ряде крупных российских регионов, включая Москву и Московскую область. В пилотном запуске участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые уже разместили на платформе более 20 позиций. В настоящий момент на маркетплейсе доступны готовые бани, в проект которых включена печь, а также каркасные дачные дома площадью от 35 кв м. В ближайшее время ассортиментную линейку значительно расширят.

Партнерство реализуется по модели поставок «витрина». Продавцы обеспечивают доставку заказов в Москве и Московской области, а также в другие крупные города России, где возможна логистика от их складов.

По результатам успешного тестирования Wildberries собирается масштабировать направление и усилить присутствие этой товарной категории в регионах.

21 мая Wildberries в тестовом режиме запустил доставку органических продуктов и фермерской еды от онлайн-платформы EcoMarket.ru. Новая услуга доступна жителям отдельных районов Москвы и Московской области – заказы оформляются через сайт и приложение маркетплейса, доставка работает круглосуточно. Среднее время доставки составляет от одного часа в Москве и от двух часов – в Подмосковье.

На первом этапе тестирования участвует проект EcoMarket.ru – сервис фермерских продуктов SeasonMarket. В дальнейшем на витрине появится весь ассортимент партнера. Сейчас пользователям доступно около 1500 позиций, но их количество планируется расширить до 23 000, включая весовую продукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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