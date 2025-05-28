Wildberries & Russ начала тестирование единого аккаунта пользователя WB ID
Объединенная компания Wildberries & Russ начала проверку единого аккаунта, который даст доступ к любому продукту бизнеса «в один клик», сообщила пресс-служба компании.
Как отметили в публикации, WB ID позволит покупателям отказаться от большого количества аккаунтов в каждом приложении, т. к. доступ будет осуществляться «в режиме одного окна». Компания при этом гарантирует безопасность данных.
Разработка находится на этапе внутреннего тестирования сотрудниками компании, затем будет принято решение о дальнейшем масштабировании проекта.
Wildberries также занимается проверкой будущего книжного сервиса. Маркетплейс ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на книги для каталога. Предполагается, что пользователям будет доступно два режима: подписка и одноразовая покупка изданий.
Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились в июне 2024 г. Татьяна Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян получил должность главного исполнительного директора.