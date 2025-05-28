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Wildberries & Russ начала тестирование единого аккаунта пользователя WB ID

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ начала проверку единого аккаунта, который даст доступ к любому продукту бизнеса «в один клик», сообщила пресс-служба компании.

Как отметили в публикации, WB ID позволит покупателям отказаться от большого количества аккаунтов в каждом приложении, т. к. доступ будет осуществляться «в режиме одного окна». Компания при этом гарантирует безопасность данных.

Разработка находится на этапе внутреннего тестирования сотрудниками компании, затем будет принято решение о дальнейшем масштабировании проекта.

Wildberries также занимается проверкой будущего книжного сервиса. Маркетплейс ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на книги для каталога. Предполагается, что пользователям будет доступно два режима: подписка и одноразовая покупка изданий.

Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились в июне 2024 г. Татьяна Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян получил должность главного исполнительного директора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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