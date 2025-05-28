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Reuters: компании из ОАЭ предложили купить российский бизнес UniCredit

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Три инвестиционные компании из Объединенных Арабских Эмиратов обратились в минфин Италии с предложением приобрести российские активы банка UniCredit со значительным дисконтом. Как сообщает Reuters со ссылкой на документ, размер предлагаемой скидки составляет 60% от рыночной стоимости.

Сделку планируется осуществить через консорциум, в который войдут дубайские Asas Capital и Mada Capital, а также российская инвестиционная компания Inweasta, уже имеющая опыт работы в стране. Участие Inweasta, специализирующейся в том числе на трансграничных сделках и правовых спорах, должно упростить процедуру, включая получение согласований от Банка России и необходимых указов президента, требуемых для вывода западных активов из РФ.

Предложение, впервые опубликованное итальянским изданием Il Messaggero, связано с растущим давлением на UniCredit со стороны итальянского правительства. Рим требует, чтобы банк покинул российский рынок к середине января, что стало условием для одобрения сделки по приобретению Banco BPM.

Несмотря на постепенное сокращение деятельности в России, UniCredit продолжает управлять там коммерческим банком. Генеральный директор группы Андреа Орчел ранее подчеркивал, что хочет добиться выхода с минимальными потерями для акционеров и не согласен на продажу по сильно заниженной цене. В то же время банк уже оспаривает в Европейском суде жесткие сроки выхода, установленные Европейским центробанком.

Ранее Bloomberg сообщал, что UniCredit объявил о повышении своей доли в греческом Alpha Bank до примерно 20%, укрепив свои позиции на рынке Юго-Восточной Европы. Сделка должна завершиться до конца 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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