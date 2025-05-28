Reuters: компании из ОАЭ предложили купить российский бизнес UniCredit
Три инвестиционные компании из Объединенных Арабских Эмиратов обратились в минфин Италии с предложением приобрести российские активы банка UniCredit со значительным дисконтом. Как сообщает Reuters со ссылкой на документ, размер предлагаемой скидки составляет 60% от рыночной стоимости.
Сделку планируется осуществить через консорциум, в который войдут дубайские Asas Capital и Mada Capital, а также российская инвестиционная компания Inweasta, уже имеющая опыт работы в стране. Участие Inweasta, специализирующейся в том числе на трансграничных сделках и правовых спорах, должно упростить процедуру, включая получение согласований от Банка России и необходимых указов президента, требуемых для вывода западных активов из РФ.
Предложение, впервые опубликованное итальянским изданием Il Messaggero, связано с растущим давлением на UniCredit со стороны итальянского правительства. Рим требует, чтобы банк покинул российский рынок к середине января, что стало условием для одобрения сделки по приобретению Banco BPM.
Несмотря на постепенное сокращение деятельности в России, UniCredit продолжает управлять там коммерческим банком. Генеральный директор группы Андреа Орчел ранее подчеркивал, что хочет добиться выхода с минимальными потерями для акционеров и не согласен на продажу по сильно заниженной цене. В то же время банк уже оспаривает в Европейском суде жесткие сроки выхода, установленные Европейским центробанком.
Ранее Bloomberg сообщал, что UniCredit объявил о повышении своей доли в греческом Alpha Bank до примерно 20%, укрепив свои позиции на рынке Юго-Восточной Европы. Сделка должна завершиться до конца 2025 г.