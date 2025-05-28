Reuters: компании из ОАЭ предложили купить российский бизнес UniCredit

Сделку планируется осуществить через консорциум, в который войдут дубайские Asas Capital и Mada Capital, а также российская инвестиционная компания Inweasta, уже имеющая опыт работы в стране. Участие Inweasta, специализирующейся в том числе на трансграничных сделках и правовых спорах, должно упростить процедуру, включая получение согласований от Банка России и необходимых указов президента, требуемых для вывода западных активов из РФ.