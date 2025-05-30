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Основатель «Теремка» Гончаров: McDonald’s будет шокирован ценой возвращения в РФ

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Возвращение McDonald’s в Россию может обойтись компании в огромную сумму. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил РБК, что цена выкупа будет зависеть от успехов «Вкусно – и точка», сети, которая заменила McDonald’s.

«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Показатели у “Вкусно – и точка” очень хорошие, поэтому McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», – сказал Гончаров.

По его словам, возвращение американского бренда возможно, только если нынешняя сеть начнет работать хуже. Пока таких предпосылок нет: «Вкусно – и точка» успешно развивается. При этом Гончаров считает, что потребитель хорошо воспримет возврат McDonald’s.

Сейчас сеть насчитывает более 900 ресторанов в 65 регионах. Она появилась в июне 2022 г. после ухода McDonald’s, который продал свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен говорил, что купил сеть за «символическую плату», но был обязан до конца года вложить в актив 6,5–7 млрд руб.

26 мая на встрече представителей деловых кругов с президентом Владимиром Путиным гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев попросил президента не допустить возвращения McDonald’s. Путин пообещал помочь в урегулировании вопросов возможного возвращения западной компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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