Основатель «Теремка» Гончаров: McDonald’s будет шокирован ценой возвращения в РФ
Возвращение McDonald’s в Россию может обойтись компании в огромную сумму. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил РБК, что цена выкупа будет зависеть от успехов «Вкусно – и точка», сети, которая заменила McDonald’s.
«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Показатели у “Вкусно – и точка” очень хорошие, поэтому McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», – сказал Гончаров.
По его словам, возвращение американского бренда возможно, только если нынешняя сеть начнет работать хуже. Пока таких предпосылок нет: «Вкусно – и точка» успешно развивается. При этом Гончаров считает, что потребитель хорошо воспримет возврат McDonald’s.
Сейчас сеть насчитывает более 900 ресторанов в 65 регионах. Она появилась в июне 2022 г. после ухода McDonald’s, который продал свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен говорил, что купил сеть за «символическую плату», но был обязан до конца года вложить в актив 6,5–7 млрд руб.
26 мая на встрече представителей деловых кругов с президентом Владимиром Путиным гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев попросил президента не допустить возвращения McDonald’s. Путин пообещал помочь в урегулировании вопросов возможного возвращения западной компании.