Основатель «Теремка» Гончаров: McDonald’s будет шокирован ценой возвращения в РФ

Сейчас сеть насчитывает более 900 ресторанов в 65 регионах. Она появилась в июне 2022 г. после ухода McDonald’s, который продал свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен говорил, что купил сеть за «символическую плату», но был обязан до конца года вложить в актив 6,5–7 млрд руб.