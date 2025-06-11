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Песков оценил предложение ЕК снизить «потолок» цен на нефть до $45

Ведомости

Россия не первый день живет в условиях различных ограничений и получила от этого полезный опыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Еврокомиссии (ЕК) снизить «потолок» цен на нефть до $45 за баррель.

«Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными. И Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия вот подобных решений», – сказал он.

Песков отметил, что подобные действия «не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка».

10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить «потолок» цен на российскую нефть с $60 до $45 за барр., а также ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Кроме того, в ЕК предложили отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров, запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

«Потолок» цен на российскую нефть в $60 за барр. действует с декабря 2022 г. Он был введен странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией. Затем ограничение расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин с февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ. В последний раз – до 31 декабря 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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