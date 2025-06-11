Песков оценил предложение ЕК снизить «потолок» цен на нефть до $45
Россия не первый день живет в условиях различных ограничений и получила от этого полезный опыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Еврокомиссии (ЕК) снизить «потолок» цен на нефть до $45 за баррель.
«Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными. И Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия вот подобных решений», – сказал он.
Песков отметил, что подобные действия «не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка».
10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить «потолок» цен на российскую нефть с $60 до $45 за барр., а также ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Кроме того, в ЕК предложили отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров, запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.
«Потолок» цен на российскую нефть в $60 за барр. действует с декабря 2022 г. Он был введен странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией. Затем ограничение расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.
В ответ на это президент РФ Владимир Путин с февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ. В последний раз – до 31 декабря 2025 г.