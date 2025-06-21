«Роснефть» планирует внедрить на Таймыре технологию выпуска синтетической нефти

Говоря о значении такого топлива, Сечин привел пример Китая. По его словам, в этой стране частью стратегии по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо. «По мнению экспертов, уже сегодня в Китае 40 млн т угля направляется на производство синтетического топлива», – сказал глава «Роснефти».