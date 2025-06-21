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«Роснефть» планирует внедрить на Таймыре технологию выпуска синтетической нефти

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«Роснефть» завершила разработку собственной технологии производства синтетической нефти и нефтепродуктов из газа (gas-to-liquid, GTL) и планирует внедрить ее на объектах компании на Таймыре. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре», – сказал он.

Глава «Роснефти» продемонстрировал участникам ПМЭФ-2025 колбу с полученным топливом, отметив, что это синтетическая нефть, состоящая из «чистейших молекул углеводородов с нулевым содержанием серы». «Всем, кто заинтересован, мы готовы предоставить образцы», – добавил он.

Говоря о значении такого топлива, Сечин привел пример Китая. По его словам, в этой стране частью стратегии по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо. «По мнению экспертов, уже сегодня в Китае 40 млн т угля направляется на производство синтетического топлива», – сказал глава «Роснефти».

GTL, или gas-to-liquid, – технология преобразования природного газа в жидкие углеводороды, такие как нефть, дизельное топливо, бензин и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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