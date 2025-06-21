«Роснефть» планирует внедрить на Таймыре технологию выпуска синтетической нефти
«Роснефть» завершила разработку собственной технологии производства синтетической нефти и нефтепродуктов из газа (gas-to-liquid, GTL) и планирует внедрить ее на объектах компании на Таймыре. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре», – сказал он.
Глава «Роснефти» продемонстрировал участникам ПМЭФ-2025 колбу с полученным топливом, отметив, что это синтетическая нефть, состоящая из «чистейших молекул углеводородов с нулевым содержанием серы». «Всем, кто заинтересован, мы готовы предоставить образцы», – добавил он.
Говоря о значении такого топлива, Сечин привел пример Китая. По его словам, в этой стране частью стратегии по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо. «По мнению экспертов, уже сегодня в Китае 40 млн т угля направляется на производство синтетического топлива», – сказал глава «Роснефти».
GTL, или gas-to-liquid, – технология преобразования природного газа в жидкие углеводороды, такие как нефть, дизельное топливо, бензин и др.