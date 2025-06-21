Сечин назвал Россию, Иран и Венесуэлу гарантами мировой энергобезопасности

По мнению Сечина, реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий, доходит до 20% и 40% соответственно», – сказал он.