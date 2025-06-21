Сечин назвал Россию, Иран и Венесуэлу гарантами мировой энергобезопасности
Россия, Иран и Венесуэла являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых на рынок зависит мировая энергобезопасность. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что на эти три страны приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи.
По мнению Сечина, реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий, доходит до 20% и 40% соответственно», – сказал он.
Глава «Роснефти» также отметил, что в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий.
По мнению Сечина, попытки Евросоюза снизить предельную цену («потолок» цены) на российскую нефть обусловлены стремлением повысить эффективность закупок нефти из России. «Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось. Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 г. Европа закупила российской нефти более чем на 20 млрд евро, став, таким образом, четвертым по объему покупателем», – сказал он.
По мнению Сечина, США могут не согласиться на понижение «потолка» цены, потому что это негативно повлияет на рентабельность американского экспорта нефти.
Глава «Роснефти» также отметил,что поставки российских темных нефтепродуктов в Саудовскую Аравию после начала санкционных ограничений позволили королевству эффективно удовлетворять потребности своей энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспорта нефти. Объем мазута и вакуумного газойля, поставленный в эту страну из России за последние 12 месяцев, более чем в 6 раз превышает объем поставок четырехлетней давности, обратил внимание он.
По словам Сечина, аналогичный подход используют сегодня и индийские переработчики. Индия, второй по величине покупатель российской нефти, за последние три года практически удвоила экспорт нефтепродуктов в Европу, отметил он.
Сечин добавил, что для балансировки бюджета многих стран – производителей нефти цена на это сырье должна быть значительно выше текущих уровней. Так, по расчетам МВФ, для бюджета Саудовской Аравии в 2025 г. эта цена находится на уровне более $90/барр., сказал он.