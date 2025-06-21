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«Роснефть» заложила в бизнес-план на 2025 год цену на нефть в $45 за баррель

Ведомости

«Роснефть» заложила в бизнес-план компании на 2025 г. цену нефти в $45/барр., на 2026 г. – $42-43/барр., чтобы избежать негативного влияния волатильности цен. Об этом заявил в ходе Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какая бы ни была [стоимость нефти], "Роснефть" в свой бизнес-план на этот год ставит $45 [за барр.], на следующий – $42-43. Мы не хотим зависеть от волатильности», – отметил он.

При этом Сечин отметил, что снизить риски федерального бюджета могло бы увеличение выплаты дивидендов банками с госучастием. Это также позволит властям рассмотреть смягчение фискальных режимов для производителей и станет стимулом для развития страны, заявил он. 

«Банковская система стабильна за счет относительно низкой налоговой нагрузки и повышенной доходности облигаций федерального займа, что позволяет ей работать с высокой эффективностью. <...> Повышение дивидендных выплат в пользу государства было бы разумно и целесообразно», – сказал глава «Роснефти»

Он добавил, что российская экономика  с 2022 г. находится в условиях беспрецедентного санкционного давления, но федеральный бюджет остается сбалансированным, а уровень госдолга стабилен и находится под контролем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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