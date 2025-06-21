«Роснефть» заложила в бизнес-план на 2025 год цену на нефть в $45 за баррель
«Роснефть» заложила в бизнес-план компании на 2025 г. цену нефти в $45/барр., на 2026 г. – $42-43/барр., чтобы избежать негативного влияния волатильности цен. Об этом заявил в ходе Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какая бы ни была [стоимость нефти], "Роснефть" в свой бизнес-план на этот год ставит $45 [за барр.], на следующий – $42-43. Мы не хотим зависеть от волатильности», – отметил он.
При этом Сечин отметил, что снизить риски федерального бюджета могло бы увеличение выплаты дивидендов банками с госучастием. Это также позволит властям рассмотреть смягчение фискальных режимов для производителей и станет стимулом для развития страны, заявил он.
«Банковская система стабильна за счет относительно низкой налоговой нагрузки и повышенной доходности облигаций федерального займа, что позволяет ей работать с высокой эффективностью. <...> Повышение дивидендных выплат в пользу государства было бы разумно и целесообразно», – сказал глава «Роснефти»
Он добавил, что российская экономика с 2022 г. находится в условиях беспрецедентного санкционного давления, но федеральный бюджет остается сбалансированным, а уровень госдолга стабилен и находится под контролем.