«Роснефть» заложила в бизнес-план на 2025 год цену на нефть в $45 за баррель

«Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какая бы ни была [стоимость нефти], "Роснефть" в свой бизнес-план на этот год ставит $45 [за барр.], на следующий – $42-43. Мы не хотим зависеть от волатильности», – отметил он.