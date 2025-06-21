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Сечин считает оптимальным синтез традиционных и новых источников энергии

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Синтез традиционных и альтернативных источников энергии является оптимальным решением для развития мировой энергетики. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Сечин отметил, что поиск новых источников энергии никогда не прекращался и в настоящее время идет активная работа над разработкой «целого ряда многообещающих технологий». Но до полного внедрения этих технологий, по его словам, еще далеко, так как они имеют слишком высокую стоимость и уступают традиционным источникам энергии по ряду параметров.

В частности, глава «Роснефти» привел в пример использование в энергетике водорода. Он отметил, что, по оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение зеленого водородного топлива обойдется в почти $10 трлн в период до 2050 г. При этом себестоимость зеленого водорода варьируется от $200 до $400 за барр. нефтяного эквивалента, сообщил Сечин. Это делает водород неконкурентоспособным по сравнению с нефтью и газом, констатировал он.

Использование более дешевых способов производства водорода не позволяет снизить углеродный след, так как выбросы при его производстве превышают выбросы, возникающие при полном цикле производства и использования бензина, добавил Сечин.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на поиски альтернативных вариантов в области хранения энергии. По его словам, перспективные альтернативные типы аккумуляторов еще не готовы для широкого внедрения. Например, натрий-ионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладает более высокой производительностью в условиях низких температур, но в разы уступает существующим литий-ионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации.

«До полноценного внедрения всех этих технологий еще очень далеко. Поэтому сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников», – заключил Сечин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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