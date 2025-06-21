Сечин считает оптимальным синтез традиционных и новых источников энергии

В частности, глава «Роснефти» привел в пример использование в энергетике водорода. Он отметил, что, по оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение зеленого водородного топлива обойдется в почти $10 трлн в период до 2050 г. При этом себестоимость зеленого водорода варьируется от $200 до $400 за барр. нефтяного эквивалента, сообщил Сечин. Это делает водород неконкурентоспособным по сравнению с нефтью и газом, констатировал он.