Сечин считает оптимальным синтез традиционных и новых источников энергии
Синтез традиционных и альтернативных источников энергии является оптимальным решением для развития мировой энергетики. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин отметил, что поиск новых источников энергии никогда не прекращался и в настоящее время идет активная работа над разработкой «целого ряда многообещающих технологий». Но до полного внедрения этих технологий, по его словам, еще далеко, так как они имеют слишком высокую стоимость и уступают традиционным источникам энергии по ряду параметров.
В частности, глава «Роснефти» привел в пример использование в энергетике водорода. Он отметил, что, по оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение зеленого водородного топлива обойдется в почти $10 трлн в период до 2050 г. При этом себестоимость зеленого водорода варьируется от $200 до $400 за барр. нефтяного эквивалента, сообщил Сечин. Это делает водород неконкурентоспособным по сравнению с нефтью и газом, констатировал он.
Использование более дешевых способов производства водорода не позволяет снизить углеродный след, так как выбросы при его производстве превышают выбросы, возникающие при полном цикле производства и использования бензина, добавил Сечин.
Глава «Роснефти» также обратил внимание на поиски альтернативных вариантов в области хранения энергии. По его словам, перспективные альтернативные типы аккумуляторов еще не готовы для широкого внедрения. Например, натрий-ионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладает более высокой производительностью в условиях низких температур, но в разы уступает существующим литий-ионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации.
«До полноценного внедрения всех этих технологий еще очень далеко. Поэтому сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников», – заключил Сечин.