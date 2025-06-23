Wildberries запустил B2B-продажи для российских компаний
Wildberries запустил B2B-платформу для покупки товаров для всех российских компаний. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве маркетплейса.
Для оформления заказа как B2B-покупателя следует переключиться на платформу через кнопку «Покупайте как бизнес» в профиле на сайте Wildberries и ввести ИНН юрлица. «Для тех, кто уже авторизован в качестве продавца на портале WB партнеры, в личном профиле автоматически будет добавлено юридического лицо компании», – уточнили в компании.
Продавать продукцию на B2B-платформе могут только партнеры Wildberries: реализация возможна или со склада маркетплейса, или с собственного склада продавца. Товары для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) доставят до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса.
18 июня Wildberries предоставила части клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу – новый C2C-сервис (customer-to-customer) стал доступен для пользователей в России через сайт и мобильное приложение маркетплейса.