Wildberries запустил B2B-продажи для российских компаний

Для оформления заказа как B2B-покупателя следует переключиться на платформу через кнопку «Покупайте как бизнес» в профиле на сайте Wildberries и ввести ИНН юрлица. «Для тех, кто уже авторизован в качестве продавца на портале WB партнеры, в личном профиле автоматически будет добавлено юридического лицо компании», – уточнили в компании.