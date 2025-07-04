«Транснефть» подтвердила гибель Бадалова
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов умер в возрасте 62 лет. Это следует из официального сообщения ПАО «Транснефть».
«Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», – говорится в сообщении.
В «Транснефти» указали, что Бадалов пришел в компанию в 2021 г. в «сложный и напряженный период». Он проявил «высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и опыт эксперта», а под его руководством в кратчайшие сроки были реализованы «масштабные наукоемкие проекты».
О гибели Бадалова стало известно 4 июля. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что его тело обнаружили утром под окнами дома на Рублевском шоссе, он мог совершить самоубийство.
Бадалов родился в 1962 г. в Краснодаре. Занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 г., где курировал вопросы цифровых технологий и автоматизации хозяйственной деятельности. До прихода в «Транснефть» работал директором подведомственного Минцифры НИИ «Восход» с 2019 г.