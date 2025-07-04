«Транснефть» подтвердила гибель Бадалова

В «Транснефти» указали, что Бадалов пришел в компанию в 2021 г. в «сложный и напряженный период». Он проявил «высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и опыт эксперта», а под его руководством в кратчайшие сроки были реализованы «масштабные наукоемкие проекты».