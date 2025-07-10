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«Пулково» из-за ограничений на работу потеряло около 50-55 млн рублей

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Прямые потери аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» за время действия временных ограничений и отмены рейсов составили порядка 50–55 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы», управляющую воздушной гаванью.

При подсчете учитывался период с 4 по 7 июля, когда было отменено 172 рейса. Речь о потерях авиационных и неавиационных доходов. Представители аэропорта уточнили, что расходы авиакомпаний выше, поскольку именно они несут обязательства по предоставлению услуг, включая размещение пассажиров в гостиницах и их доставку до пункта назначения.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в «Пулково» были сняты в 01:15 мск 7 июля. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью в регионе отразили атаку беспилотников.

В этот же день в аэропорту было задержано 104 рейса. За трое суток на запасные аэродромы отправились 82 борта, из которых вернулись 52. В «Пулково» также отменили 20 полетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. По данным Росавиации, с 5 июля по 06:00 мск 7 июля в России отменилось 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 бортов и задержались 1900 полетов.

«Коммерсантъ» писал, что сбои в расписании рейсов 5–6 июля в российских аэропортах могут привести к убыткам авиакомпаний в размере 20 млрд руб.

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