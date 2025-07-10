«Пулково» из-за ограничений на работу потеряло около 50-55 млн рублей

В этот же день в аэропорту было задержано 104 рейса. За трое суток на запасные аэродромы отправились 82 борта, из которых вернулись 52. В «Пулково» также отменили 20 полетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. По данным Росавиации, с 5 июля по 06:00 мск 7 июля в России отменилось 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 бортов и задержались 1900 полетов.