Защита может обжаловать национализацию «Южуралзолота»
Защита может обжаловать решение суда обратить в доход государства активы, связанные с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, сообщил «Ведомостям» представляющий интересы ЮГК, адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин. Окончательная позиция будет известна после того, как будет получен текст решения.
По словам представителя компании, ПАО «ЮГК» ведёт свою деятельность в полном соответствии с законом. Он также добавил, что бизнес «никогда не получал каких-либо выгод от того, что Константин Струков являлся депутатом Законодательного Собрания Челябинской области».
11 июля советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов основного владельца «Южуралзолота» Константина Струкова. Конфискованы были все принадлежащие ему акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». Решение подлежит немедленному исполнению.