Защита может обжаловать национализацию «Южуралзолота»

По словам представителя компании, ПАО «ЮГК» ведёт свою деятельность в полном соответствии с законом. Он также добавил, что бизнес «никогда не получал каких-либо выгод от того, что Константин Струков являлся депутатом Законодательного Собрания Челябинской области».