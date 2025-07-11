Начало поставок газа из РФ в Китай через реку Уссури запланировано на 2027 год

Стороны высоко оценили текущее сотрудничество и перспективы стратегического партнерства между «Газпромом» и CNPC. В настоящее время российский газ успешно поставляется в Китай по газопроводу «Сила Сибири» («восточный» маршрут) на максимальном контрактном уровне. Отмечается, что планово-профилактические работы на газопроводе весной 2025 г. были выполнены впервые без остановки поставок газа.