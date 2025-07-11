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Начало поставок газа из РФ в Китай через реку Уссури запланировано на 2027 год

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Начало поставок российского газа в Китай по новому трансграничному участку газопровода через реку Уссури запланировано на 2027 г. Об этом сообщили в «Газпроме» после встречи председателя правления компании Алексея Миллера с президентом CNPC (Китай) Дай Хоулян.

Стороны высоко оценили текущее сотрудничество и перспективы стратегического партнерства между «Газпромом» и CNPC. В настоящее время российский газ успешно поставляется в Китай по газопроводу «Сила Сибири» («восточный» маршрут) на максимальном контрактном уровне. Отмечается, что планово-профилактические работы на газопроводе весной 2025 г. были выполнены впервые без остановки поставок газа.

Также по графику реализуется проект «дальневосточного» маршрута. В июне 2025 г. «Газпром», CNPC и PipeChina подписали соглашения, регулирующие взаимодействие при вводе и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури.

Стороны уделили особое внимание перспективным проектам поставок российского газа в Китай с учетом потребностей быстро растущей китайской экономики.

«Надежные традиционные источники энергии будут востребованы очень долгое время. Самый чистый и эффективный из них – природный газ. Уверен, что в ближайшие десятилетия природный газ внесет весомый вклад в достижение экологических и экономических целей Китая», – пояснил Миллер.

30 мая председатель правления «Газпрома» сообщал, что по газопроводу «Сила Сибири» в Китай было поставлено первые 100 млрд куб. м российского газа. Действующий контракт рассчитан до середины 2049 г.

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