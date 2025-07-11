Суд поддержал решение ФАС о взыскании с МТС 3 млрд рублей из-за тарифов

В октябре 2024 г. надзорное ведомство предписало МТС выплатить эту сумму из-за нарушения закона о защите конкуренции. По данным службы, в апреле и мае 2024 г. компания повысила тарифы на услуги сотовой связи примерно на 8%. Это «экономически необоснованное» решение коснулось более 30 млн пользователей, считали в ФАС.