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Суд поддержал решение ФАС о взыскании с МТС 3 млрд рублей из-за тарифов

Ведомости

Арбитражный суд Москвы, в котором ПАО «МТС» было намерено оспорить решение Федеральной антимонопольной службы о взыскании с компании 3,09 млрд руб. необоснованного полученного дохода в бюджет государства, поддержал позицию ведомства, сообщила пресс-служба ФАС.

«Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС России, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи», – говорится в публикации.

В октябре 2024 г. надзорное ведомство предписало МТС выплатить эту сумму из-за нарушения закона о защите конкуренции. По данным службы, в апреле и мае 2024 г. компания повысила тарифы на услуги сотовой связи примерно на 8%. Это «экономически необоснованное» решение коснулось более 30 млн пользователей, считали в ФАС.

В мае Управление ФАС по Республике Татарстан оштрафовало мобильного оператора «Билайн» после жалобы абонента на рассылку рекламных сообщений без его согласия. Сумма взыскания составила 600 000 руб. Размер штрафа учитывал тот факт, что подобные нарушения оператор совершал неоднократно – аналогичные меры уже применялись органами ФАС России в Москве, Калуге, Томске, Тюмени, Орле, Иваново, Липецке, Твери, Челябинске, Подмосковье, Воронеже, Омске и Коми.

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