Замглавы Минэнерго заявил об ухудшении ситуации в угольной отрасли

В числе мер – предоставление от РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в тот же период действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние более 3300 км, а 0,895 (скидка 10,1%) – при отправках на экспорт.