Замглавы Минэнерго заявил об ухудшении ситуации в угольной отрасли

Замглавы Минэнерго заявил об ухудшении ситуации в угольной отраслиМинэнерго: 51 угольное предприятие в РФ находится на грани закрытия
Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться. В настоящий момент закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.
«По итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб. и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться», – приводит его заявление «РИА Новости».
«Ведомости» писали, что российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. из-за санкционного давления и негативных факторов внутри России, включая фискальные меры. По данным Минэнерго, доля убыточных компаний в угольной отрасли страны в 2024 г. составила 50%.
30 июня премьер-министр Михаил Мишустин принял несколько решений для поддержки угольной отрасли в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил предлагаемые правительством меры. В апреле курирующий экономику и энергетику вице-премьер Александр Новак отправил на имя главы государства письмо с перечнем мер поддержки угольной отрасли.
В числе мер – предоставление от РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в тот же период действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние более 3300 км, а 0,895 (скидка 10,1%) – при отправках на экспорт.