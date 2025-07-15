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Замглавы Минэнерго заявил об ухудшении ситуации в угольной отрасли

Минэнерго: 51 угольное предприятие в РФ находится на грани закрытия
Ведомости

Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться. В настоящий момент закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

«По итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб. и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться», – приводит его заявление «РИА Новости».

«Ведомости» писали, что российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. из-за санкционного давления и негативных факторов внутри России, включая фискальные меры. По данным Минэнерго, доля убыточных компаний в угольной отрасли страны в 2024 г. составила 50%.

30 июня премьер-министр Михаил Мишустин принял несколько решений для поддержки угольной отрасли в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил предлагаемые правительством меры. В апреле курирующий экономику и энергетику вице-премьер Александр Новак отправил на имя главы государства письмо с перечнем мер поддержки угольной отрасли.

В числе мер – предоставление от РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в тот же период действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние более 3300 км, а 0,895 (скидка 10,1%) – при отправках на экспорт.

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