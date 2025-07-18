Новый ГОСТ для веганской косметики может вступить в силу в 2026 году
Роскачество разработало ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии, согласно которому товары этих категорий будут проверяться по общим критериям, доказывающим, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения и подходит для вегетарианцев и веганов, передает ТАСС. После доработки требования могут вступить в силу в начале 2026 г.
Как пояснили в организации, растущий спрос на веганскую косметику и бытовую химию обуславливает актуальность новых критериев. Кроме того, общие требования позволят российским товарам «более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции».
Сейчас проект находится на этапе общественного обсуждения, которое продлится до начала сентября 2025 г. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения по совершенствованию документа.
С 1 июля 2025 г. в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму. По новым правилам, форма должна поддерживать деловой стиль и иметь удобный покрой. При этом запрещается использование символики неформальных молодежных объединений асоциальной направленности или призывов к противоправным действиям.