Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Новый ГОСТ для веганской косметики может вступить в силу в 2026 году

Ведомости

Роскачество разработало ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии, согласно которому товары этих категорий будут проверяться по общим критериям, доказывающим, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения и подходит для вегетарианцев и веганов, передает ТАСС. После доработки требования могут вступить в силу в начале 2026 г.

Как пояснили в организации, растущий спрос на веганскую косметику и бытовую химию обуславливает актуальность новых критериев. Кроме того, общие требования позволят российским товарам «более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции».

Сейчас проект находится на этапе общественного обсуждения, которое продлится до начала сентября 2025 г. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения по совершенствованию документа.

С 1 июля 2025 г. в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму. По новым правилам, форма должна поддерживать деловой стиль и иметь удобный покрой. При этом запрещается использование символики неформальных молодежных объединений асоциальной направленности или призывов к противоправным действиям.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных