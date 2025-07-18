Новый ГОСТ для веганской косметики может вступить в силу в 2026 году

Роскачество разработало ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии, согласно которому товары этих категорий будут проверяться по общим критериям, доказывающим, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения и подходит для вегетарианцев и веганов, передает ТАСС. После доработки требования могут вступить в силу в начале 2026 г.