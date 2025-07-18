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«АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Iskra

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Продажи новой модели в линейке автомобилей «АвтоВАЗа» Lada Iskra начнутся 20 июля в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании.

Стартовая цена составит 1,249 млн руб. Модель имеет три варианта кузова: седан, универсал и универсал SW Cross.

Автомобиль относится к сегменту B, в базовой комплектации Comfort будет оснащен необходимыми системами комфорта и безопасности. В машине установлены телематический сервис Lada Connect, система контроля давления в шинах и центральный замок с дистанционным управлением.

Самая оснащенная версия Lada Iskra Techno обойдется покупателю в 1,579 млн руб. К перечню услуг добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов особое внимание обратил внимание на процесс сборки Lada Iskra: «Были проведены локализация и реинжиниринг платформы, суммарно заново создано более 1000 деталей и компонентов». Соколов подчеркнул, что производство почти полностью импортозамещено. «На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%», – сказал он.

Презентация автомобиля состоялась 5 июля в рамках Петербургского международного экономического форума.

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