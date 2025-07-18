«АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Iskra

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов особое внимание обратил внимание на процесс сборки Lada Iskra: «Были проведены локализация и реинжиниринг платформы, суммарно заново создано более 1000 деталей и компонентов». Соколов подчеркнул, что производство почти полностью импортозамещено. «На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%», – сказал он.