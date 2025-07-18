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«Северсталь» вложила 7,5 млрд рублей в модернизацию выплавки стали в Череповце

Ведомости

«Северсталь» завершила программу переоснащения сталеплавильного производства на ключевом активе – Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Общие инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» с церемонии запуска модернизированных производственных объектов.

На заключительном этапе после капитального ремонта компания запустила конвертер №3 и две установки разливки стали. Объем капитальных вложений в эти объекты составил 2,8 млрд руб.

Гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов отметил, что в рамках программы модернизации компания заменила все три конвертера в сталеплавильном производстве ЧерМК на новые, при этом два из них были изготовлены на машиностроительном активе компании – «ССМ-тяжмаш».

Он подчеркнул, что «Северсталь» продолжает стратегические ремонтные и инвестиционные мероприятия, несмотря на сложную рыночную ситуацию.

Программа переоснащения ЧерМК нацелена на поддержание технической готовности ключевого оборудования комбината, экономическую устойчивость и соответствие современным экологическим стандартам, добавил топ-менеджер.

«Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. В 2024 г. компания сократила выпуск металла на 8% к уровню предыдущего года до 10,4 млн т, производство чугуна снизилось на 11% до 10 млн т. При этом продажи металлопродукции в прошлом году выросли на 1% до 10,9 млн т.

Выручка «Северстали» по МСФО в 2024 г. увеличилось на 14% до 829,8 млрд руб., показатель EBITDA составил 237,8 млрд руб. (-9%), чистая прибыль – 149,6 млрд руб. (-22%). Капитальные затраты компании в прошлом году выросли в 1,6 раза до 118,5 млрд руб.

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