«Северсталь» вложила 7,5 млрд рублей в модернизацию выплавки стали в Череповце

«Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. В 2024 г. компания сократила выпуск металла на 8% к уровню предыдущего года до 10,4 млн т, производство чугуна снизилось на 11% до 10 млн т. При этом продажи металлопродукции в прошлом году выросли на 1% до 10,9 млн т.