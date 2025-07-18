Минфин предложил дать угольным компаниям отсрочку по уплате налогов
Минфин России внес на рассмотрение в правительство проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли». Документ подразумевает предоставление угольным компаниям отсрочки для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, которая продлится до 30 ноября 2025 г. включительно, сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, до той же даты Минфин предложил продлить сроки уплаты некоторых страховых взносов и задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 г. Проценты на сумму долга начисляться не будут.
«Предварительная оценка объема финансовой поддержки <...> может составить порядка 63 млрд руб. При этом говорить о конкретных суммах преждевременно до утверждения перечня компаний, соответствующих критериям для получения отсрочек, по факту их обращения», – указано в сообщении.
В течение 10 дней после вступления постановления в силу Минэнерго составит список организаций, подавших заявку на эти льготы.
15 июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться. Сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие. Он отметил, что по итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб. «Ведомости» писали, что российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. из-за санкционного давления и негативных факторов внутри России, включая фискальные меры.