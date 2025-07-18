Минфин предложил дать угольным компаниям отсрочку по уплате налогов

15 июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться. Сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие. Он отметил, что по итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб. «Ведомости» писали, что российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. из-за санкционного давления и негативных факторов внутри России, включая фискальные меры.