Red Wings запустит рейсы в Геленджик с 6 августа
Авиакомпания Red Wings возобновит регулярные прямые рейсы в Геленджик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.
Авиакомпания будет выполнять полеты в Геленджик из Казани с 6 августа, из Екатеринбурга – с 8 августа. Рейсы из Казани планируются каждую среду, из Екатеринбурга – каждый понедельник и пятницу.
18 июля первый с 2022 г. пассажирский авиарейс приземлился в аэропорту Геленджика. 9 июля Минтранс анонсировал планы по возобновлению работы воздушной гавани курорта в ближайшее время. В аэропорту сообщали, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслужить более 1 млн пассажиров.
О возобновлении полетов в Геленджик заявили несколько авиакомпаний, включая «Аэрофлот», SmartAvia и S7. 10 июля «Аэрофлот» сообщил также о решении ввести дополнительные рейсы на направлении Москва – Геленджик на фоне высокого спроса. Авиаперевозчик будет выполнять два рейса в сутки на курорт.