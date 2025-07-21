Red Wings запустит рейсы в Геленджик с 6 августа

18 июля первый с 2022 г. пассажирский авиарейс приземлился в аэропорту Геленджика. 9 июля Минтранс анонсировал планы по возобновлению работы воздушной гавани курорта в ближайшее время. В аэропорту сообщали, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслужить более 1 млн пассажиров.