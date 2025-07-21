Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Red Wings запустит рейсы в Геленджик с 6 августа

Ведомости

Авиакомпания Red Wings возобновит регулярные прямые рейсы в Геленджик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Авиакомпания будет выполнять полеты в Геленджик из Казани с 6 августа, из Екатеринбурга – с 8 августа. Рейсы из Казани планируются каждую среду, из Екатеринбурга – каждый понедельник и пятницу.

18 июля первый с 2022 г. пассажирский авиарейс приземлился в аэропорту Геленджика. 9 июля Минтранс анонсировал планы по возобновлению работы воздушной гавани курорта в ближайшее время. В аэропорту сообщали, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслужить более 1 млн пассажиров.

О возобновлении полетов в Геленджик заявили несколько авиакомпаний, включая «Аэрофлот», SmartAvia и S7. 10 июля «Аэрофлот» сообщил также о решении ввести дополнительные рейсы на направлении Москва – Геленджик на фоне высокого спроса. Авиаперевозчик будет выполнять два рейса в сутки на курорт.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных