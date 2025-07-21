РНПК повысит защищенность российских предприятий от киберугроз

На сегодняшний день в перечень рисков, охватываемых имущественными страховыми программами, помимо пожаров и взломов входят такие опасности, как повреждение водой и кража со взломом, включая случаи, произошедшие в результате кибератак. Один из главных рисков, угрожающих имуществу на промышленном предприятии в контексте киберрисков, заключается в возможной поломке оборудования. Это может привести к остановке производственного процесса и, как следствие, к утрате прибыли.