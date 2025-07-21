РНПК повысит защищенность российских предприятий от киберугроз
«Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК, «дочка» Банка России) усилит защиту ключевых российских объектов от киберугроз, расширяя условия перестрахования имущества. Теперь в полис могут быть включены не только огневые риски и прочие опасности, но также риски поломки оборудования и перерыва в производстве, возникающие в результате киберинцидентов. Об этом сообщили в компании.
Сейчас российский страховой рынок предлагает специализированные продукты, которые покрывают косвенные убытки, связанные с киберрисками. Прямые убытки же покрываются программами имущественного страхования, где объектом выступает повреждение имущества, вызванное пожаром или взрывом, в том числе вследствие киберугроз.
На сегодняшний день в перечень рисков, охватываемых имущественными страховыми программами, помимо пожаров и взломов входят такие опасности, как повреждение водой и кража со взломом, включая случаи, произошедшие в результате кибератак. Один из главных рисков, угрожающих имуществу на промышленном предприятии в контексте киберрисков, заключается в возможной поломке оборудования. Это может привести к остановке производственного процесса и, как следствие, к утрате прибыли.
Учитывая анализ текущей ситуации и нарастающие киберугрозы, РНПК приняла решение о расширении перестраховочного покрытия. В сообщении говорится, что в процессе работы с корпоративными клиентами РНПК акцентирует внимание на качестве риска, его контролируемости и возможностях управления со стороны страхователя. Риски, связанные с поломкой оборудования в контексте киберрисков, а также потенциальные перерывы в производстве могут быть включены клиентом в договор и перестрахованы на основании андеррайтинговой оценки, проводимой РНПК.
28 мая в РНПК рассказали, что на отечественном рынке перестрахования наблюдаются три тенденции – изменение структуры перестраховочной защиты, рост убытков и фактически завершенное импортозамещение. Изменяется соотношение облигаторного и факультативного перестрахования: доля первого (перестрахование по заранее согласованному договору, при котором перестраховщик автоматически принимает на себя часть всех рисков) растет, а второго (разовое перестрахование отдельных рисков с индивидуальным согласованием условий) – снижается.