Российский алмазный экспорт в Индию сократился на 45% за январь – май

Индия продолжает закупать больше всего алмазов из ОАЭ, которые опережают других поставщиков. Второе место занимают США, за ними следуют Гонконг и Бельгия. Примечательно, что до 2022 г., когда США ввели санкции против российской «Алросы», Гонконг уступал России по объемам алмазного экспорта в Индию.