Российский алмазный экспорт в Индию сократился на 45% за январь – май
За первые пять месяцев 2025 г. объем прямых поставок российских алмазов в Индию сократился на 45%, достигнув $262,3 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство торговли и промышленности Индии.
За январь – май 2024 г. Индия импортировала российских алмазов на $481 млн. В мае падение ускорилось до $17,84 млн (–58%). Общий алмазный импорт страны за 5 месяцев сократился на 22% ($7,15 млрд против $9,12 млрд).
Индия продолжает закупать больше всего алмазов из ОАЭ, которые опережают других поставщиков. Второе место занимают США, за ними следуют Гонконг и Бельгия. Примечательно, что до 2022 г., когда США ввели санкции против российской «Алросы», Гонконг уступал России по объемам алмазного экспорта в Индию.
Поставки из ОАЭ за отчетный период сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $3,65 млрд. Импорт из Гонконга уменьшился более значительно – на 27%, достигнув $822,5 млн. Бельгийские поставки снизились минимально – всего на 2% до $1,014 млрд.
В январе сообщалось, что объемы поставок российских алмазов в Индию за 10 месяцев 2024 г. сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 млн карат.