«Почта России» опровергла использование пенсий в своих интересах

23 июля «Ведомости» писали, что «Почта России» могла размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода. Помимо того вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также свыше 600 млн руб. на пиар-поддержку АО в медиа и соцсетях. Такие выводы сделала Счетная палата (СП) в результате аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020–2024 гг. и истекшем периоде 2025 г.