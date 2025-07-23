«Почта России» опровергла использование пенсий в своих интересах
Денежные средства, полученные от Соцфонда, которые предназначены для выплаты пенсий, невозможно использовать в любых других целях. Об этом ТАСС сообщили в «Почте России».
В госкомпании уточнили, что эти средства хранятся на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением Банка России, поэтому использовать их как-либо, кроме как по прямому назначению, невозможно.
Говоря о доставке денежных средств наличными, в «Почте России» пояснили, что средства с таких специальных счетов направляются по регионам для выдачи, и в процессе доставки проходит перевод денег из безналичной в наличную форму.
23 июля «Ведомости» писали, что «Почта России» могла размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода. Помимо того вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также свыше 600 млн руб. на пиар-поддержку АО в медиа и соцсетях. Такие выводы сделала Счетная палата (СП) в результате аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020–2024 гг. и истекшем периоде 2025 г.