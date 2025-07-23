Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за производство и продажу табачной продукции без обязательной маркировки. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Закон вносит уточнения в формулировки ст. 171.1 и 327.1 УК РФ. Например, в ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «табачные изделия» заменяются «табачной и никотинсодержащей продукцией». По ст. 327.1 УК РФ «табачные изделия» заменяются «табачной продукцией».
Ответственность грозит как за производство и продажу, так и за хранение, перевозку и сбыт табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки.
В феврале Путин подписал закон, повышающий административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.
Штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000–50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000 руб. За оптовую или розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, штрафы будут повышены для граждан до 200 000руб., для должностных лиц – до 500 000 руб., для юридических – до 1,5 млн руб.