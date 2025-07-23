Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака

Штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000–50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000 руб. За оптовую или розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, штрафы будут повышены для граждан до 200 000руб., для должностных лиц – до 500 000 руб., для юридических – до 1,5 млн руб.