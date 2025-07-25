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Совладельцем Ozon стал основатель Leta Capital Александр Чачава

Ведомости

Структуры Александра Чачава приобрели 100% акций АО «О23» — компании, которая владеет 59 830 028 обыкновенных акций и одной акцией класса А Ozon. Таким образом, под контроль Чачава перешла доля в 27,71% уставного капитала маркетплейса, сообщили в Ozon. Сумма сделки не раскрывается.

В компании отметили, что приветствуют приход нового инвестора и рассчитывают на его опыт. «Александр — один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании», — подчеркнули в Ozon.

Александр Чачава — основатель венчурного фонда Leta Capital и соучредитель IT-компании PRO32. Структура Чачава также владеет долей в капитале «Яндекса» в размере 16,03%. В комментарии он назвал рынок маркетплейсов «одним из самых перспективных в России и СНГ» и отметил, что считает сделку «качественной портфельной инвестицией и знаковым событием» в своей профессиональной деятельности. По его словам, она отражает уверенность в потенциале роста Ozon и в способности компании укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке.

Сделка не повлияет на операционную деятельность Ozon и структуру управления, утверждают в компании.

Сделка по продаже 27,71% акций Ozon, ставших впоследствии объектом покупки Александра Чачава, состоялась еще в 2024 г. Об этом сообщал РБК со ссылкой на аудиторское заключение к отчетности МКООО «Кенигсберг Инвестментс» — калининградской холдинговой компании, через которую инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» консолидировал российские активы фонда Baring Vostok, включая долю в Ozon.

Из документов следовало, что МКООО «приобрело акции публичной компании, которые впоследствии были вложены в уставный капитал дочерней компании», а затем «полностью реализовало» эту дочернюю компанию третьему лицу в течение отчетного периода. Источник РБК на инвестиционном рынке подтвердил, что речь идет о доле в Ozon. По его данным, сумма сделки составила 38,2 млрд руб. — с дисконтом к рыночной стоимости.

Таким образом, структура «Восток Инвестиций» полностью вышла из капитала Ozon. При этом, как отмечал РБК, передача актива российскому покупателю была изначально обязательным условием сделки. Команда Елены Ивашенцевой, старшего партнера Baring Vostok (она также указывалась как бенефициар «Кенигсберг Инвестментс»), получила разрешение на продажу доли только при условии, что конечный покупатель будет российской структурой, не находящейся под санкциями. Такой покупатель, по словам собеседника издания, был найден, однако его имя не раскрывалось.

Пакет акций был передан в ООО «О23», которое и стало владельцем 27,71% капитала Ozon. Учредителем ООО «О23» до конца апреля 2024 года значилась «Кенигсберг Инвестментс».

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