Совладельцем Ozon стал основатель Leta Capital Александр Чачава

Таким образом, структура «Восток Инвестиций» полностью вышла из капитала Ozon. При этом, как отмечал РБК, передача актива российскому покупателю была изначально обязательным условием сделки. Команда Елены Ивашенцевой, старшего партнера Baring Vostok (она также указывалась как бенефициар «Кенигсберг Инвестментс»), получила разрешение на продажу доли только при условии, что конечный покупатель будет российской структурой, не находящейся под санкциями. Такой покупатель, по словам собеседника издания, был найден, однако его имя не раскрывалось.