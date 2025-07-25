Минпромторг предложил сократить список товаров для параллельного импорта
Перечень ввозимых через параллельный импорт брендов предлагается сократить. Минпромторг предложил исключить из списка Oral-B, Ricon и Braun. Это следует из проекта приказа, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива обусловлена насыщением рынка отечественными аналогами продукции, налаженными поставками из дружественных стран, а также восстановлением официальных каналов для импорта.
Также из перечня предлагается исключить бренды Biorepair, Amazone, Trimble и Spin Master.
В сентябре 2024 г. заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов объявил, что Минпромторг исключит из перечня товаров для параллельного импорта около 200 позиций.
Вместе с тем, летом прошлого года Чекушов сообщал о планах продлить использование механизма параллельного импорта. 23 июня этого года он отметил, что министерство обновляет список товаров, поставляемых через параллельный импорт, примерно раз в квартал.