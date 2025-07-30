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Минфин предложил цену лицензии на торговлю табаком в 20 000 рублей в год

Ведомости

Лицензия на торговлю табаком в рознице может стоить 20 000 рублей в год. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Власти предлагают установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 000 руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия пять лет составит 800 000 руб. Как уточнили в Минфине, для введения пошлины подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

«Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу "один торговый объект или одно транспортное средство – одна лицензия". Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль», – сказал Сазанов.

В мае Минфин предложил ввести с марта 2026 г. лицензирование торговли сигаретами. Согласно проекту, вводить лицензирование планируется поэтапно. С марта до осени 2026 г. начнется выдача лицензий, а с 1 сентября будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии.

23 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за производство и продажу табачной продукции без обязательной маркировки. Закон вносит уточнения в формулировки – например, в ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «табачные изделия» заменяются «табачной и никотинсодержащей продукцией».

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