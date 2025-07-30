Минфин предложил цену лицензии на торговлю табаком в 20 000 рублей в год

Власти предлагают установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 000 руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия пять лет составит 800 000 руб. Как уточнили в Минфине, для введения пошлины подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.