«Аэрофлот» втрое увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2025 года

«Аэрофлот» также зафиксировал выручку на уровне 350,2 млрд руб. за первую половину 2025 г. Рост по этому показателю составил 12,2%. Как отмечает компания в публикации, это связано с увеличением выручки от рейсов авиакомпании «Аэрофлот», авиакомпаний в коммерческом управлении и выручки от грузопочтовых перевозок. Кроме того, пассажирооборот компании вырос на 7,2%, что тоже повлияло на динамику выручки, как и замедление увеличения затрат во II квартале года.