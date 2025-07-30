«Аэрофлот» втрое увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2025 года
Чистая прибыль «Аэрофлота» достигла 107,8 млрд руб. в первые шесть месяцев 2025 г., увеличившись в три раза по сравнению с показателем того же периода 2024 г. (35,3 млрд руб.), сообщается на сайте компании.
«Аэрофлот» также зафиксировал выручку на уровне 350,2 млрд руб. за первую половину 2025 г. Рост по этому показателю составил 12,2%. Как отмечает компания в публикации, это связано с увеличением выручки от рейсов авиакомпании «Аэрофлот», авиакомпаний в коммерческом управлении и выручки от грузопочтовых перевозок. Кроме того, пассажирооборот компании вырос на 7,2%, что тоже повлияло на динамику выручки, как и замедление увеличения затрат во II квартале года.
Валовая прибыль компании за отчетный период достигла 687 млн руб., хотя годом ранее составляла 9,2 млрд руб. Убыток от продаж достиг 10,4 млрд руб. по сравнению с убытком в 64 млн руб. в первом полугодии 2024 г.
В начале июля стало известно, что акционеры «Аэрофлота» приняли решение о выплате первых с 2019 г. дивидендов за 2024 г. в размере 5,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Тогда компания сообщала, что на эти выплаты направят 20,9 млрд руб. – 95% прибыли по РСБУ. Оставшиеся 993 млн руб. пойдут в резервный фонд.