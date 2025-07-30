Ozon получил согласие Кипра на редомициляцию

Решение о редомициляции акционеры приняли еще 27 декабря 2024 г. После переезда компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Завершить процесс компания планирует до конца 2025 г.