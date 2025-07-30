Ozon получил согласие Кипра на редомициляцию
Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Внеочередное общее собрание акционеров для утверждения юридических вопросов, необходимых для завершения процедуры, назначено на 1 сентября 2025 г.
Акционерам предстоит утвердить новую организационно-правовую форму компании в России, размер уставного капитала в рублях, устав, который будет действовать после редомициляции, а также предоставить совету директоров полномочия на осуществление действий, связанных с переносом юрисдикции.
Решение о редомициляции акционеры приняли еще 27 декабря 2024 г. После переезда компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Завершить процесс компания планирует до конца 2025 г.