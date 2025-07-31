Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Окей» нарастил выручку на 4,9% во II квартале

Ведомости

Выручка ГК «Окей» по итогам II квартала 2025 г. выросла на 4,9% до 54,9 млрд руб. Это следует из отчетности группы.

Чистая розничная выручка гипермаркетов «Окей» выросла на 1% в годовом выражении до 34,2 млрд руб., выручка дискаунтеров «Да!» – на 12,2% до 20,7 млрд руб. благодаря росту LFL-выручки на 9,9% и увеличению торговой площади сети.

Во II квартале группа открыла три магазина «Да!», а доля дискаунтеров в выручке ГК увеличилась во II квартале 2025 г. на 2,4 п. п. до 37,6%.

За первые шесть месяцев 2025 г. ГК «Окей» получила выручку 108,5 млрд руб., рост составил 3,8%. Розничная выручка гипермаркетов «Окей» – 69,4 млрд руб., дискаунтеров «Да!» – 39,1 млрд руб.

В марте акционеры ГК «Окей» одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О’кей груп».

По итогам 2024 г. выручка ГК выросла на 5,5% до 217,1 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов «Окей» увеличилась на 2% в годовом выражении до 144,8 млрд руб., чистая розничная выручка сети дискаунтеров «Да!» выросла на 13,3% до 72,3 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных