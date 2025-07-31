«Окей» нарастил выручку на 4,9% во II квартале
Выручка ГК «Окей» по итогам II квартала 2025 г. выросла на 4,9% до 54,9 млрд руб. Это следует из отчетности группы.
Чистая розничная выручка гипермаркетов «Окей» выросла на 1% в годовом выражении до 34,2 млрд руб., выручка дискаунтеров «Да!» – на 12,2% до 20,7 млрд руб. благодаря росту LFL-выручки на 9,9% и увеличению торговой площади сети.
Во II квартале группа открыла три магазина «Да!», а доля дискаунтеров в выручке ГК увеличилась во II квартале 2025 г. на 2,4 п. п. до 37,6%.
За первые шесть месяцев 2025 г. ГК «Окей» получила выручку 108,5 млрд руб., рост составил 3,8%. Розничная выручка гипермаркетов «Окей» – 69,4 млрд руб., дискаунтеров «Да!» – 39,1 млрд руб.
В марте акционеры ГК «Окей» одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О’кей груп».
По итогам 2024 г. выручка ГК выросла на 5,5% до 217,1 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов «Окей» увеличилась на 2% в годовом выражении до 144,8 млрд руб., чистая розничная выручка сети дискаунтеров «Да!» выросла на 13,3% до 72,3 млрд руб.