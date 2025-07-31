Чистая прибыль «ПИКа» по РСБУ достигла 35,5 млрд рублей в первом полугодии

Выручка девелопера за отчетный период выросла до 34,2 млрд руб., что примерно на 14 млрд руб. больше, чем в первом полугодии 2024 г. (20,3 млрд руб.). Увеличилась при этом и себестоимость продаж: с 3,84 млрд руб. до 6,35 млрд руб. Прибыль от продаж с января по июнь 2025 г. она возросла до 22,4 млрд руб. в сравнении с 10,5 млрд руб. годом ранее.