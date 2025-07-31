Чистая прибыль «ПИКа» по РСБУ достигла 35,5 млрд рублей в первом полугодии
Чистая прибыль девелопера «ПИК» за первые шесть месяцев 2025 г. выросла до 35,5 млрд руб. За тот же период 2024 г. показатель компании был равен 2,65 млрд руб., следует из данных на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка девелопера за отчетный период выросла до 34,2 млрд руб., что примерно на 14 млрд руб. больше, чем в первом полугодии 2024 г. (20,3 млрд руб.). Увеличилась при этом и себестоимость продаж: с 3,84 млрд руб. до 6,35 млрд руб. Прибыль от продаж с января по июнь 2025 г. она возросла до 22,4 млрд руб. в сравнении с 10,5 млрд руб. годом ранее.
30 июня акционеры компании утвердили отказ от выплаты дивидендов за 2024 г. За нераспределение прибыли в размере более 3 млрд руб. проголосовало свыше 99% присутствовавших на собрании акционеров. «ПИК» не выплачивала дивиденды ни за 2023 г., ни за 2022 г. Финальных выплат за 2021 г. также не было.