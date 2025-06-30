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Акционеры девелопера ПИК утвердили отказ от выплаты дивидендов за 2024 год

Ведомости

Акционеры девелопера ПИК на годовом собрании приняли решение о невыплате дивидендов за 2024 г. За нераспределение прибыли в размере более 3 млрд руб. проголосовало свыше 99% присутствовавших на собрании акционеров, говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Голосующие последовали рекомендации совета директоров, который в конце мая был настроен на невыплату дивидендов. 14 апреля ПИК опубликовала отчетность, согласно которой чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2024 г. сократилась почти вдвое, достигнув 28,7 млрд руб. На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.

При этом выручка группы за отчетный период увеличилась на 15% до 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции – на 17% до 504,3 млрд руб. Выросли также коммерческие и административные расходы – на 25% до 33,3 млрд руб.

ПИК не выплачивала дивиденды ни за 2023 г., ни за 2022 г. Также отсутствовали финальные выплаты за 2021 г. В 2021 г. девелопер перечислил акционерам 22,51 руб. на акцию за 2020 г. и еще 22,92 руб. на акцию за I квартал 2021 г. Общая сумма тогда достигла 30 млрд руб.

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