Акционеры девелопера ПИК утвердили отказ от выплаты дивидендов за 2024 год

ПИК не выплачивала дивиденды ни за 2023 г., ни за 2022 г. Также отсутствовали финальные выплаты за 2021 г. В 2021 г. девелопер перечислил акционерам 22,51 руб. на акцию за 2020 г. и еще 22,92 руб. на акцию за I квартал 2021 г. Общая сумма тогда достигла 30 млрд руб.