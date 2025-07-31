Россия намерена наладить железнодорожные перевозки в Лаос через КНР

31 июля Путин провел встречу в Кремле с Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом. Российский глава напомнил, что в 2025 г. исполняется 65-летие установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом. Он добавил, что за прошлый год торговый оборот стран увеличился на 66%, за январь – май текущего года показатель вырос еще на 20%.