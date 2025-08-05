«Аэрофлот» с 5 сентября запустит прямые рейсы во вьетнамский Нячанг из Иркутска
Авиакомпания «Аэрофлот» с 5 сентября запустит программу собственных прямых рейсов на вьетнамский курорт Нячанг из Иркутска. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
Полеты на курорт будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. С 6 октября добавятся рейсы по понедельникам. С 29 октября рейсы полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
7 февраля «Аэрофлот» объявил, что авиакомпания впервые в истории открывает прямые рейсы из Москвы на Нячанг. Полеты начались с 22 марта. Рейсы выполняются два раза в неделю: вылет из столичного аэропорта «Шереметьево» по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 г. российский турпоток во Вьетнам увеличился на 84,9% вопреки дефициту прямых рейсов и отсутствию чартеров из регионов. Прирост был достигнут за счет появления прямых полетов и дешевой стыковочной перевозки через Китай.