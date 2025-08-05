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Главная / Карьера /

Гендиректором российского «Ашана» станет Ася Балабай

О ее назначении объявил Иван Мартинович
Ведомости

Преемником Ивана Мартиновича на посту генерального директора «Ашан ритейл Россия» станет Ася Балабай. Об этом сообщили в компании.

Балабай займет должность с 1 сентября этого года. Она работает в «Ашане» с 2004 г., прошла путь от руководителя сектора «Товары для дома» в гипермаркете до коммерческого директора компании. На новой должности Балабай займется актуализацией бизнес-модели форматов, открытием магазинов, ускоренным развитием b2b и цифровой коммерцией.

Мартинович работает в должности гендиректора с февраля 2021 г. Начинал работу в «Ашане» с 1990 г., на руководящих позициях – с 2006 г.

Источники «Ведомостей» подтвердили продажу Auchan активов в России

«С начала моего назначения на должность генерального директора "Ашан ритейл Россия" в 2021 г., уже тогда я твердо знал, что не должен оставаться на ней более пяти лет, и с первых дней начал размышлять о своем преемнике. Это исключительно мое личное решение, принятое после долгих раздумий», – рассказал он.

«Ведомости» в начале марта 2024 г. писали, что группа Ceetrus, которая входит во французскую Auchan, рассматривает возможность продажи своих активов в России. В середине апреля о состоявшейся сделке стало известно из данных ЕГРЮЛ. Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, продала свои активы в РФ фирме «Торговые галереи».

В апреле прошлого года в Минпромторге сообщили, что «Ашан ритейл Россия» продолжает работать и не планирует закрывать в России сеть своих супермаркетов.

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