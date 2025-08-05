Гендиректором российского «Ашана» станет Ася Балабай

«С начала моего назначения на должность генерального директора "Ашан ритейл Россия" в 2021 г., уже тогда я твердо знал, что не должен оставаться на ней более пяти лет, и с первых дней начал размышлять о своем преемнике. Это исключительно мое личное решение, принятое после долгих раздумий», – рассказал он.