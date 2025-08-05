Гендиректором российского «Ашана» станет Ася Балабай

Гендиректором российского «Ашана» станет Ася БалабайО ее назначении объявил Иван Мартинович
Преемником Ивана Мартиновича на посту генерального директора «Ашан ритейл Россия» станет Ася Балабай. Об этом сообщили в компании.
Балабай займет должность с 1 сентября этого года. Она работает в «Ашане» с 2004 г., прошла путь от руководителя сектора «Товары для дома» в гипермаркете до коммерческого директора компании. На новой должности Балабай займется актуализацией бизнес-модели форматов, открытием магазинов, ускоренным развитием b2b и цифровой коммерцией.
Мартинович работает в должности гендиректора с февраля 2021 г. Начинал работу в «Ашане» с 1990 г., на руководящих позициях – с 2006 г.
«С начала моего назначения на должность генерального директора "Ашан ритейл Россия" в 2021 г., уже тогда я твердо знал, что не должен оставаться на ней более пяти лет, и с первых дней начал размышлять о своем преемнике. Это исключительно мое личное решение, принятое после долгих раздумий», – рассказал он.
«Ведомости» в начале марта 2024 г. писали, что группа Ceetrus, которая входит во французскую Auchan, рассматривает возможность продажи своих активов в России. В середине апреля о состоявшейся сделке стало известно из данных ЕГРЮЛ. Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, продала свои активы в РФ фирме «Торговые галереи».
В апреле прошлого года в Минпромторге сообщили, что «Ашан ритейл Россия» продолжает работать и не планирует закрывать в России сеть своих супермаркетов.