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Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала РЖД не состоялся

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Четвертый аукцион по продаже принадлежащего РЖД Рижского вокзала в Москве признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом свидетельствуют материалы торгов, которые изучило «РИА Новости».

Вокзал в четвертый раз выставлялся на торги по начальной цене 4 млрд руб. Аукцион проводился на повышение, рассмотрение заявок состоялось во вторник.

Согласно материалам торгов, к установленному сроку не поступило ни одной заявки на участие. В связи с этим организатор признал процедуру несостоявшейся.

Условия очередных торгов предусматривали ту же начальную стоимость актива – 4 млрд руб.

7 и 5 августа аукционы не состоялись также из-за отсутствия заявок. Изначально аукцион 5 числа должен был пройти 8 июня, однако тогда торги признали несостоявшимися.

Продажа комплекса была запущена в начале марта. Предыдущие четыре попытки реализации актива также завершились без результата из-за отсутствия участников. В РЖД отметили, что продолжительный процесс продажи крупных объектов является обычной практикой для рынка. В компании подчеркнули, что потенциальные покупатели продолжают изучать актив, а интерес к нему сохраняется.

На торги выставлен комплекс недвижимости, включающий здание Рижского вокзала площадью около 4000 кв. м, двухэтажное нежилое строение сопоставимой площади и земельный участок размером почти 14 000 кв. м. Начальная стоимость объекта установлена на уровне 4 млрд руб., а шаг повышения цены на аукционе составляет около 200,5 млн руб.

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