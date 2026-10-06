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Новаку представили меры по стабилизации топливного рынка в регионах

Ксения Наумчик

Меры по регулированию ценовой ситуации на рынке топлива в ряде регионов России представили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщили в правительстве РФ.

В совещании по ситуации на топливном рынке приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса.

В ходе совещания были представлены меры в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также в Удмуртии.

2 октября Новак заявил, что необходимые меры в отношении независимых автозаправочных станций, продающих бензин по завышенным ценам, уже принимаются. По его словам, к работе подключилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Проверки связаны с ситуацией на рынке топлива и ценами на бензин на независимых АЗС.

30 сентября ФАС сообщила о возбуждении 58 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Также в регионах продолжается заключение соглашений с независимыми операторами АЗС о стабилизации цен на топливо в рамках постановления правительства № 662. Сейчас соглашения действуют в 15 регионах, ФАС намерена контролировать их исполнение.

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