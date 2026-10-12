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Главная / Бизнес /

ВЦИОМ: россияне скептически относятся к легализации овербукинга

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России пока скептически относятся к овербукингу авиакомпаниями. Это следует из исследования аналитического центра ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ведомостей»). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, опрос проводился 25 сентября.

Против легализации такой практики выступает 41% респондентов. Согласно опросу, особенно выражен скепсис среди тех, кто сам летал в последние два-три года: «Здесь против уже шесть из десяти. Видимо, риск оказаться без места не добавляет оптимизма».

Сторонники инициативы считают, что при легализации необходимо ввести и обязательные компенсации пассажирам, которые не смогли улететь. Также овербукинг обеспечит заполненность самолета и шанс «добраться до нужной точки тем, кто не успел купить билет».

Что такое овербукинг

Овербукинг – практика, при которой авиакомпания продает на рейс больше билетов, чем мест в самолете в расчете на то, что часть пассажиров не явится на посадку. В России овербукинг пока не закреплен в законодательстве как законная практика, но Минтранс вернулся к вопросу его легализации.

Противники овербукинга объясняют, что компенсация в случае отсутствия мест в самолете не покроет потраченное время, нервы и деньги, а «авиакомпания сама должна рассчитывать риски и нести за них ответственность».

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил в августе, что ведомство готовит изменения в законодательство, которые разрешат практику овербукинга на авиарейсах. По его словам, приоритетом для министерства является доступность полетов и защита прав пассажиров.

Вместе с тем в России овербукинг не запрещен, но его регулирование не прописано в законодательстве. Сейчас овербукинг разрешен в США, Китае, странах ЕС. Власти государств строго регулируют эту практику.

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