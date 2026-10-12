ВЦИОМ: россияне скептически относятся к легализации овербукинга

Что такое овербукинг

Овербукинг – практика, при которой авиакомпания продает на рейс больше билетов, чем мест в самолете в расчете на то, что часть пассажиров не явится на посадку. В России овербукинг пока не закреплен в законодательстве как законная практика, но Минтранс вернулся к вопросу его легализации.