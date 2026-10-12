Дмитриев назвал отказ Германии от российского топлива ошибкой Мерца
Отказ от поставок российского топлива негативно отражается на положении немецких граждан. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России после сделки РФ с США по дизельному топливу, Дмитриев назвал позицию немецкого политика ошибкой.
По его словам, это понизит рейтинг Мерца с 10 до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии.
9 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. В этой связи минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива.
Как писал Reuters, Германия 10 октября заявила, что сохранит санкции против России, несмотря на решение Трампа. Британский премьер-министр Энди Бернэм заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания продолжит усиливать санкции против России.
На следующий день «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) призвал правительство Германии к возобновлению поставок российских энергоносителей после соглашения о дизельном топливе между США и РФ.