Дмитриев назвал отказ Германии от российского топлива ошибкой Мерца

9 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. В этой связи минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива.