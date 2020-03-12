Как три выпускника Физтеха помогают онлайн-магазинам продавать одежду

Таамазян, Подшивалов и Матросов снова обратились к Рослякову: он уже уволился из ЦУМа, но дал контакты других магазинов. Так, летом 2017 г. стартаперы познакомились с руководителями KupiVIP. Им понравился автоматический измеритель. По словам представителя магазина, раньше четыре сотрудника на складе измеряли вещи вручную. За 12-часовую смену один измерял 80–100 вещей. Магазин заказал четыре измерителя, вспоминает Подшивалов. Основатели за свой счет купили столы, веб-камеры и ноутбуки. Одна установка обошлась в 60 000 руб. Стартаперы провели на складе магазина три дня и две ночи, чтобы смонтировать столы в срок. Представитель KupiVIP говорит, что теперь один сотрудник склада измеряет по 250 вещей за смену. Однако технология работала неточно: работники неправильно раскладывали вещи на столе либо ошибался сам алгоритм. «Тардису» пришлось нанять двух инспекторов, которые удаленно проверяли каждый снимок и вручную вносили правки. Они получали по 30 000 руб. в месяц, вспоминает Таамазян. Но нужно было нанять еще восемь человек, а у основателей закончились деньги.