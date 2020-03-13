Как инженер-судостроитель пытается расставить по всему миру 1 млн прокатных самокатов

В Калининграде у Быкова была сеть из 200 платежных терминалов, которую он продал в 2009 г. компании, консолидировавшей терминалы для последующей перепродажи Qiwi, почти за $1 млн. В 2010 г., после продажи бизнеса, он, прихватив семью, уехал из родного города в Страсбург. Там он кликнул на нужную ссылку, подал заявку и занялся организацией молодежных форумов по программам Совета Европы. Кликнул еще раз – и уехал в Кабо-Верде спасать вымирающих черепах. В Страсбурге Быков отучился в бизнес-школе Vlerick, а в 2014 г. ему пришла в голову идея сдавать самокаты напрокат. Быков гулял со своей дочерью, та каталась на самокате. Предприниматель подумал, что с удовольствием взял бы самокат на время, чтобы прокатиться с дочкой. В результате оформилась идея компактных точек аренды самокатов, на которых было бы удобно передвигаться в аэропортах, на центральных улицах города или в парках. Тогда еще не было ничего подобного в мире, вспоминает Быков: в США крупные стартапы проката самокатов, такие как Bird и Lime, появились только в 2017 г.