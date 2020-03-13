Как инженер-судостроитель пытается расставить по всему миру 1 млн прокатных самокатов
Статья была опубликована в приложении к газете «Ведомости» – «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.
«Все, что тебе нужно, – ссылка на правильный сайт, – утверждает основатель компании проката самокатов «Самокат шеринг» Василий Быков, по образованию инженер-судостроитель. – Клик – и у тебя $100 000 инвестиций. Клик – и ты поехал волонтером в Африку». В 2010 г. он кликнул на нужную ссылку, подав заявку на сайте одной из дочерних структур Совета Европы, занимающейся организацией молодежных форумов. Его приняли на работу.
В Калининграде у Быкова была сеть из 200 платежных терминалов, которую он продал в 2009 г. компании, консолидировавшей терминалы для последующей перепродажи Qiwi, почти за $1 млн. В 2010 г., после продажи бизнеса, он, прихватив семью, уехал из родного города в Страсбург. Там он кликнул на нужную ссылку, подал заявку и занялся организацией молодежных форумов по программам Совета Европы. Кликнул еще раз – и уехал в Кабо-Верде спасать вымирающих черепах. В Страсбурге Быков отучился в бизнес-школе Vlerick, а в 2014 г. ему пришла в голову идея сдавать самокаты напрокат. Быков гулял со своей дочерью, та каталась на самокате. Предприниматель подумал, что с удовольствием взял бы самокат на время, чтобы прокатиться с дочкой. В результате оформилась идея компактных точек аренды самокатов, на которых было бы удобно передвигаться в аэропортах, на центральных улицах города или в парках. Тогда еще не было ничего подобного в мире, вспоминает Быков: в США крупные стартапы проката самокатов, такие как Bird и Lime, появились только в 2017 г.
В 2015 г. Быков, вернувшись в Калининград, основал компанию «Самокат шеринг». На запуск ушло более трех лет, большую часть которых Быков доказывал жизнеспособность проекта, обивая пороги инвесторов. Сейчас у «Самокат шеринга» сеть франчайзи в Москве, Новосибирске, Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге – всего 500 станций проката. А в конце 2018 г. стартап выиграл конкурс управления транспорта г. Хельсинки на размещение 200 станций проката Samocat Sharing. Быков продолжает много ездить. Только теперь он обивает пороги муниципалитетов в разных городах мира, без протекции которых сеть самокатных прокатов не построить.
Техническое решение Быкову подсказал предыдущий бизнес. После продажи сети терминалов Быков занялся вендинговыми автоматами с кофе и снеками. Эти аппараты по электронной начинке и механическому устройству были похожи на будущие станции аренды самокатов: Быков придумал кубический бокс – станцию, из которой выдвигаются самокаты, подобно шоколадкам из вендингового автомата.
Самокат и шоколадка
Бизнес-модели вендинга и шеринга очень похожи: оплата картами или через мобильное приложение, облачный софт, много мелких транзакций и много партнеров. Быков решил производить самокатные станции и самокаты, поставлять их партнерам-франчайзи как готовые комплекты решения и забирать 20% с прибыли от проката.
В феврале Быков набросал эскиз самокатной станции и обратился к дизайнерам, а разработку электроники для станций заказал в Москве. От продажи первого бизнеса оставались накопления, но Быков понимал, что надолго их не хватит, и принялся искать инвестора во Франции.
Попасть в акселератор
В презентации «Самокат шеринга», предназначенной инвесторам, первые 10 страниц объясняли, что самокаты являются частью городской инфраструктуры, так же как каршеринг или велосипедный прокат. На них можно не просто кататься, но и сокращать путь до метро или вообще использовать как замену общественного транспорта на коротких расстояниях. «Самокат не транспорт!» – отвечали Быкову все инвесторы, с которыми он встречался.
Бывший топ-менеджер Uber и Lift Тревис Вандерзанден легко получил первые $15 млн на старт самокатного проката Bird в Санта-Монике в 2017 г. и заполонил самокатами город. За последующий год капитализация Bird превысила $1 млрд. Но Быков начал на два года раньше и не был Вандерзанденом. Быков обивал пороги везде, но ему никто не верил и денег не давал. Ангелы просили показать конкурентов, чтобы подтвердить жизнеспособность бизнес-модели, но их еще не было.
В конце концов Быков снова кликнул на нужную ссылку. Он нашел в сети информацию об американском акселераторе Urban X для стартапов, предлагающих решения для городов. Предприниматель отправил заявку, и ее приняли. В 2016 г. «Самокат шеринг» вошел в первый набор из 10 стартапов со всего мира. Проект получил $110 000 инвестиций за 7% компании. В Нью-Йорке же Быков договорился о партнерстве с двумя единомышленниками – Денисом Медведевым из Москвы и Сергеем Писаренко из Санкт-Петербурга, с которыми он с самого начала обсуждал проект в онлайне.
Три месяца в Нью-Йорке отрезвили Быкова. Он прекратил сотрудничество с дизайнерами и российским подрядчиком, на которого ушло две трети личных средств стартапера, но дальше неработающего прототипа дело не продвинулось.
Тогда Быков снова перешел по нужной ссылке – на сайте технопарка «Сколково». В 2017 г. «Самокат шеринг» стал резидентом технопарка. Соседи по «Сколково», бывшие программисты проекта Lingualeo, помогли с разработкой софта.
Подрядчик – производитель самокатных станций нашелся в Калининграде. Как рассказал гендиректор компании «АК-продактс» Александр Киселев, с Быковым у его компании раньше был проект совместного производства вендинговых машин. «Мы сделали парочку образцов, но на серию не вышли, а со станциями самокатов получилось. Механику и внешний вид делала студия Артемия Лебедева, а «АК-продактс» раскраивает металл, собирает и тестирует станцию», – говорит Киселев.
Там же, в индустриальном парке «Храброво» (особая экономическая зона в Калининградской области), в апреле 2019 г. «Самокат шеринг» запустил собственное производство мощностью 2000 станций в год (самокаты производятся в Китае).
Механика против электроники
В конце концов Быкову удалось найти инвестора и в России – им стал серийный предприниматель Антон Супрун из Новосибирска (сооснователь «Долфина», «Дяди Денера» и еще нескольких компаний), вложивший 1 млн евро. Для управления проектом в Ирландии была зарегистрирована компания Samocat Global. Его совладельцами на данный момент являются Urban X, Супрун, Быков и еще два партнера. Контрольная доля – у Быкова.
Развернуть бизнес по-настоящему удалось только в 2018 г., после того как рынок заметили крупные компании. В России запустились два похожих проекта, принадлежащих каршерингам: YouDrive Lite и «Делисамокат». Они сразу, на этапе тестирования, получили огромный численный перевес. По информации департамента транспорта г. Москвы, в 2018 г. в городе было 3150 прокатных самокатов, из них лишь несколько десятков принадлежало «Самокат шерингу». Гендиректор YouDrive Борис Голиков говорит, что 2018 год был тестовым и показательным и что к концу года YouDrive начал приносить прибыль.
Перед началом сезона у стартапа в Москве было всего три прокатные станции: две – в центре и одна – в «Сколково». Еще несколько станций купили франчайзи из регионов. Выход в регионы с дешевыми предложениями для местных мелких предпринимателей и стал новой стратегией развития «Самокат шеринга» – там еще не было никого из московских конкурентов.
У всех конкурентов самокаты электрические, у Быкова – обыкновенные. По информации одного из каршерингов, электросамокат обходится в 15 000 руб. Механический же стоит несколько тысяч рублей. Представитель «Делимобиля» и «Делисамоката» Алена Балакирева подвергает сомнению превосходство механики над электроникой: в механических самокатах все видят прогулочное средство, а не часть инфраструктуры города, как позиционирует их Быков. «С сумкой в руках толкать ногами самокат к метро не очень удобно», – комментирует конкурент.
Станцию с 10 самокатами под ключ «Самокат шеринг» продает за 350 000–400 000 руб. К началу сезона 2019 г. «Самокат шеринг», по словам Быкова, продал уже 400 станций в России, а также в Грузии, Армении, Испании, Франции, Финляндии и на Кипре. Быков надеется продать 1500 станций до конца этого года. В среднем в России один самокат приносит 5600 руб. выручки в месяц, по оценкам «Самокат шеринга».
О прокате самокатов сочинский предприниматель Сергей Горчилин узнал на выставке BuyBrand. Начали сотрудничество с ноября, Горчилин установил три станции в Сочи. Зима выдалась очень дождливой, катались только местные жители, но доходность вложений составила 30–50% годовых, уверяет Горчилин. «Хотелось бы больше станций в Сочи, но количество мест ограничено, а я не единственный. Места выбираю я, а их согласованием с властями занимается компания», – рассказывает он.
В Финляндию и дальше
В конце 2018 г. Samocat Sharing выиграла конкурс муниципалитета Хельсинки на организацию проката 500 самокатов. Сумма контракта – 500 000 евро. Как рассказал Быков, это произошло по инициативе агентства экономического развития региона Helsinki Business Hub, которое отслеживало действия фонда Urban X и знало, что он вложился в стартап по прокату самокатов. Городские власти предложили принять участие в конкурсе. Компания Быкова опередила местного поставщика ViaVan Technologies, писали финские газеты.
Быков и партнеры нацелены на федеральную и мировую экспансию. Цель – 1 млн станций по всему миру. За исключением муниципалитетов, все покупатели станций «Самокат шеринга» за границей – не иностранцы, а предприниматели с российскими корнями. «Вряд ли российский проект станет по-настоящему глобальным, – комментирует управляющий партнер United Investors Александр Горный. – Но захват нашим проектом нескольких больших зарубежных городов вполне реален».
По мнению Голикова из YouDrive, мировой рынок надо оценивать, исходя из соотношения один самокат на 10 000 человек.
Однако масштабным бизнес может стать только при поддержке местных властей. Признание ими самокатов как части транспортной инфраструктуры необходимо, чтобы будущие франчайзи получали от властей подходящие места – например, у станций метро или деловых центров. Быков минимум два раза в месяц летает на выставки и встречи в Германию, Францию, Испанию, США, Канаду. В офисе всегда лежат рюкзак с самым необходимым и упакованные самокаты, чтобы взять их с собой. Два сотрудника «Самокат шеринга» также специально занимаются контактами с муниципальными властями разных городов по всему миру.
Быков надеется расширить бизнес, а потом продать его за хорошую цену стратегическому инвестору. Как это произошло с американским самокатным стартапом Spin, купленным автопроизводителем Ford в ноябре 2018 г. «Когда мы выйдем на производство 10 000 станций в месяц, – мечтает Быков, – наверное, появится концерн типа BMW, или Lada, или «Камаза», или Volvo, или еще кто-нибудь». В случае успешного исхода предприниматель хочет оставить операционную деятельность. «Там будет профессиональное управление, – говорит он, – не как сейчас, в режиме «горим-тушим-летим», и моя роль как предпринимателя прекратится».